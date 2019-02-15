Что появится на месте кинотеатра "Загреб" в Киеве: фото

Кинотеатр "Загреб" планируют снести. На его месте инвесторы построят общественное здание. Чиновница КГГА заверила, что земля по адресу кинотеатра никому не принадлежит.

Кинотеатр "Загреб", построенный в 1980-х годах в Голосеевском районе, должны снести. Так решила постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Теперь проект решения должны утвердить в Киевсовете. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

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На месте кинотеатра возведут здание общественного назначения с помещениями кинотеатра, комментируют изданию в КГГА. К строительству привлекут инвесторов.

После определения победителя инвестиционного конкурса и заключения с ним инвестиционного договора состоится возмещение инвестором стоимости зданий,

– объясняет директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Инвестор будет обязан безвозмездно передать коммунальной собственности Киева площади, соответствующие площадям кинотеатра сейчас.

Как будет выглядеть здание после реконструкции:

Как отмечает чиновница, "Загреб" не включен в программу приватизации коммунального имущества, и земельный участок по адресу кинотеатра никому не принадлежит. По адресу "Загреба" можно возводить здания общественного назначения, кинотеатр в том числе, отмечает Мельник.

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