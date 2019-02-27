Что помешает Путину положить Молдову себе в Карман после выборов: объяснение эксперта

Ни одна из политических партий, которая принимала участие в парламентских выборах в Молдове, не получила большинства голосов в новом парламенте страны. Это подтвердила центральная избирательная комиссия страны по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней.

Политический обозреватель, публицист и журналист Виталий Портников называет главным итогом молдавских выборов поражение Кремля, пишет "Еспресо".

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Так, с учетом голосов депутатов-мажоритарщиков партия социалистов пропутинского президента Игоря Додона получит 35 депутатских мест. Правящей в стране Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка достанется 30 мест, а проевропейская оппозиция получит 26 мест.

Еще 7 мест будет у партии бизнесмена Илана Шора и 3 места займут независимые депутаты, которых связывают с олигархом Плахотнюком.

Наблюдатели в Кишиневе говорят о "поражение демократии", о том, что страна еще на пять лет останется "захваченным государством" - захваченнім, понятно, олигархом Плахотнюком,

– пишет Портников.

Лидеры проевропейской оппозиции даже обещают протесты против "нечестных выборов". Однако журналист отмечает – Кремлю затея не удалась.

По его словам, после победы российского ставленника Игоря Додона на выборах президента страны в Москве оставался буквально один шаг – победа социалистов на парламентских выборах. Это бы позволило Путину "положить Молдову себе в карман". Однако за партию Додона проголосовал всего 31 процент избирателей.

"А это означает, что остальные 69 процентов, пусть они и голосуют за партии-антагонисты, делать выбор в пользу России не хотят и не будут", – отмечает журналист.

Портников отмечает, что теперь для Молдовы самое главное – создать эффективную власть. Однако не все так просто: лидеры проевропейской оппозиции уже заявили, что не хотят и слышать о коалиции ни с социалистами, ни с демократами.

Журналист считает, что самое опасное для Молдовы – это как раз коалиция социалистов и демократов.

Такой союз нивелирует итоги выборов, сделает Молдову легкой добычей Путина,

– добавляет он.

Молдавские политики должны объединяться по одному критерию - движение в Европу, прочь от Москвы. Если проевропейская коалиция в Молдове окажется неготовой к этому, то "все произойдет по привычному сценарию". Портников подчеркивает. Что в таком случае возможность пророссийского реванша никуда не исчезнет.

В России побаивались нового Майдана в Молдове, если там социалисты победят на парламентских выборах. В этом Москва традиционно обвиняет Европу и США. В частности, секретарь Совбеза России Николай Патруше убежден, что запад может спровоцировать жителей страны на протесты.

Отметим, президент Молдовы Игорь Додон пытается как можно теснее связать свое государство с Россией. Он говорит, что Молдова нуждается в хороших взаимоотношений с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Евросоюза. Додон также заявляет, что Молдова не должна повторять ошибок Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики.

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Конституционный суд Молдовы не раз отстранял пророссийского президента Додона от исполнения обязанностей. Теперь должность президента в стране вообще хотят отменить. Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.