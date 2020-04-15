Что поможет перезапустить экономику после наступления коронавируса

Связанный с коронавирусом кризис и укрепление систем здравоохранения заставляет ЕС перезапустить экономику. Для этого необходима волна массовых инвестиций.

Для этого перезапуска и рабочих мест нужны массивные государственные и частные инвестиции. Об этом сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации рекомендаций по выходу из кризиса в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

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Она подчеркнула, что эти шаги понадобятся срочно. По словам главы Еврокомиссии, поэтому чрезвычайно важно сформировать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы как инструмент инвестиций.

Он должен быть адаптирован к выходу из кризиса коронавируса. В первые годы мы обязательно должны перезапустить рынок, избежать фрагментации различных рынков, усилить экономическую устойчивость Европы,

– отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии отметила, что "пересмотренный бюджет должен стимулировать инвестиции в цифровые технологии". В частности, речь о том, что "оберегают окружающую среду технологии и обеспечивают наше благосостояние в будущем".

Какие прогнозы дает МВФ

Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по экономическому развитию мира из-за пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее падение за последние 40 лет.

По данным МВФ, в случае, если коронавирус удастся остановить в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.

При этом в фонде отмечают, что ситуация достаточно нестабильна, поэтому прогноз может быть неточным.