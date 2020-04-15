Что поможет перезапустить экономику после наступления коронавируса
Связанный с коронавирусом кризис и укрепление систем здравоохранения заставляет ЕС перезапустить экономику. Для этого необходима волна массовых инвестиций.
Для этого перезапуска и рабочих мест нужны массивные государственные и частные инвестиции. Об этом сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации рекомендаций по выходу из кризиса в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.
Интересно Угроза распада ЕС прошла, – глава Еврокомиссии
Она подчеркнула, что эти шаги понадобятся срочно. По словам главы Еврокомиссии, поэтому чрезвычайно важно сформировать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы как инструмент инвестиций.
Он должен быть адаптирован к выходу из кризиса коронавируса. В первые годы мы обязательно должны перезапустить рынок, избежать фрагментации различных рынков, усилить экономическую устойчивость Европы,
– отметила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии отметила, что "пересмотренный бюджет должен стимулировать инвестиции в цифровые технологии". В частности, речь о том, что "оберегают окружающую среду технологии и обеспечивают наше благосостояние в будущем".
Какие прогнозы дает МВФ
Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по экономическому развитию мира из-за пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее падение за последние 40 лет.
По данным МВФ, в случае, если коронавирус удастся остановить в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.
При этом в фонде отмечают, что ситуация достаточно нестабильна, поэтому прогноз может быть неточным.
Читайте также
-
Украинцы хотят жить как в Польше или как в Афганистане?сегодня , 11:19
-
Потери Киева из-за коронавируса: Кличко озвучил новые цифрысегодня , 12:39
-
Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля: что будут рассматриватьсегодня , 16:16
-
Выборы мэра Киева 2020: каким будет рейтинг Кличкосегодня , 16:33
-
В Днепре мужчина умер прямо в машине патрульных: фото и деталисегодня , 13:45
-
Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУсегодня , 16:50