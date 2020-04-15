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      Что поможет перезапустить экономику после наступления коронавируса

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      Для перезапуска экономики ЕС нужны мощные инвестиции, – глава Еврокомиссии / Getty Images

      Связанный с коронавирусом кризис и укрепление систем здравоохранения заставляет ЕС перезапустить экономику. Для этого необходима волна массовых инвестиций.

      Для этого перезапуска и рабочих мест нужны массивные государственные и частные инвестиции. Об этом сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации рекомендаций по выходу из кризиса в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

      Интересно Угроза распада ЕС прошла, – глава Еврокомиссии

      Она подчеркнула, что эти шаги понадобятся срочно. По словам главы Еврокомиссии, поэтому чрезвычайно важно сформировать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы как инструмент инвестиций.

      Он должен быть адаптирован к выходу из кризиса коронавируса. В первые годы мы обязательно должны перезапустить рынок, избежать фрагментации различных рынков, усилить экономическую устойчивость Европы,
       – отметила фон дер Ляйен.

      Председатель Еврокомиссии отметила, что "пересмотренный бюджет должен стимулировать инвестиции в цифровые технологии". В частности, речь о том, что "оберегают окружающую среду технологии и обеспечивают наше благосостояние в будущем".

      Какие прогнозы дает МВФ

      Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по экономическому развитию мира из-за пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее падение за последние 40 лет.

      По данным МВФ, в случае, если коронавирус удастся остановить в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.

      При этом в фонде отмечают, что ситуация достаточно нестабильна, поэтому прогноз может быть неточным.

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Мировой кризис 2020 Деньги Еврокомиссия Евросоюз
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