Ошибки украинской соматологической культуры легко прочитать по статистике. Почти все украинцы имеют дырки в зубах. Это кариес. Если кто-то скажет – "Нет, у меня нет кариеса. Только пломбы", это значит – кариес у него был до того, как поставили пломбу. Здоровые зубы – это когда нет ни дырок, ни пломб.

Как ухаживать за зубами? Почему украинцы не имеют культуры ухода за здоровьем? Что делать, чтобы не потерять зубы? Об этом и многом другом 24 каналу в эксклюзивном интервью рассказал практикующий врач-стоматолог со стажем, доктор медицинских наук и профессор Ярослав Заблоцкий.

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В двух часах лета от Киева есть страна Швеция. Там у людей нет дырок в зубах вообще. Потому что есть культура ухода за зубами. Начиная от ребенка до взрослого. Там пациенты вообще не любят стоматологов и лечение зубов – потому что это очень дорого.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий “Самая большая проблема Украины – в видимом дешевом способе лечения. В головах людей украинская медицина все равно дешевая. Сколько бы мы не платили в виде "благодарностей", взяток. А западная – дорогая. Часто видим обращение о помощи собрать деньги человеку на лечение, например, в Израиле. Или рак крови лечат только в Германии. И стоимость такого лечения – 150 тысяч евро. Это страшно дорого”.

А в Украине отсутствует культура профилактики болезней. Не только стоматологических. Потому что полечиться – дешево. Не буду чистить зубы, вдруг что – у меня есть знакомая стоматолог, она меня задешево полечит. А шведы не любят тратить деньги на врачей. Лучше уж съездить на море. Но есть же я сам могу чистить зубы и не иметь проблем. И это – дешево.



Украинцы не имеют культуры ухода за зубами

Еще пример – за границей женщины после 40 лет должны раз в год или раз в два года делать маммографию груди. Чтобы вовремя выявить рак молочной железы. За эту услугу проверки платит страховая компания. У нас тоже такое есть. Но там люди не пропускают такое обследование. Если визит назначен на 9, то уже в 8:30 пациент ждет в коридоре. Он никогда визит не пропустит.

Потому что если опоздает – его вычеркнут. А если вычеркнут из системы ежегодных осмотров – дальше все в его руках. И если он заболеет – будет платить за операцию сам. А она стоит около 100-150 тысяч евро. А если человек придет на обследование вовремя, болезнь обнаружат вовремя, окажут помощь и быстро вернут человека в строй. Поэтому человек и приходит – ему страшно остаться с бедой один на один.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий “И если вы думаете, что среднестатистический немец или американец имеет в кармане свободные 150 тысяч евро или долларов – ошибаетесь. Нет. Если слышите о средней зарплате в Германии – 2,3,4 тысячи евро и думаете, что это много, вы ошибаетесь. Это для нас здесь много. А они там из этих денег платят большие налоги, все возможные и невозможные страховки – за жизнь, здоровье, дом, пожар. Хорошо, если остается на два раза в год отдохнуть. Немногие люди в Европе откладывают деньги на будущее. Если берут машину – в кредит, который обслуживают. Покупают квартиру – в кредит, который обслуживают. Да, средний уровень у них хороший. Но мало кто имеет 150 тысяч, чтобы заплатить за операцию”.

Поэтому страх дороговизны и неспособности заплатить – единственный способ, который повлияет на украинцев следить за своим здоровьем. Поэтому и реформа сегодняшняя – тоже имеет целью это нам рассказать. Поменять ментальность, что лечиться – дорого. Нет государства, которое имеет достаточно денег, чтобы полечить всех.



Необходимо минимум дважды в день чистить зубы

В Америке 40 или 50 миллионов людей не застрахованы. Эту помощь Obama care по страхованию этих людей – Трамп якобы отменил. Потому что не хватает у государства денег. И врачи не сильно хотели работать в Америке в той системе Obama care, потому что там самая дешевая оплата работы врача.

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Страховая компания – это отдельная история. Представьте, есть врач, пациент и третья сторона. В нашем случае это государство. В Западных странах – это страховая компания. У всех у нас разные задачи. Все как лебедь, рак и щука. Страховая выбирает самого дешевого врача, чтобы расходы были меньше.

Тогда врач оказывает только те услуги, за которые компания платит. И даже не рассказывает вам, что существуют другие услуги. Потому что ваша ментальность за них не хочет платить. А вы считаете себя застрахованным. И это порождает массу проблем. Поэтому лучше быть просто здоровым.

И потому мы хотим, чтобы украинцы поняли, что стоматолог – это дорого. А если украинские стоматологи еще и будут платить налоги, это будет еще дороже. Сейчас еще некоторые врачи имеют возможность, к сожалению, вынести какие-то материалы-препараты из государственных учреждений, что делает их услуги более дешевыми. В ближайшее время это станет невозможно. А раз эти препараты станут малодоступными – они будут еще дороже.



В Украине осень дешевая стоматология

Поэтому единственный способ – профилактика.

Есть три причины, по которым люди теряют зубы.

Первая – дырки в зубах, кариес. Чтобы этого избежать – достаточно дважды в день чистить зубы. А лучше 3 – после еды. Мой друг Андре Саадон, профессор стоматологии из Франции, носит зубную щетку с собой. Ему 70 лет – у него ни одной пломбы. Даже в ресторане он поел – идет зубы чистить. Говорит – я не люблю стоматологов.

Если кто-то из украинцев скажет, что не имеет денег на зубную пасту – пусть просто чистят зубы щеткой с водой. Но зубы после еды надо чистить. Зубные щетки, зубные ершики для боковых зубов, паста, зубные нити для передних зубов (если не влезает ершик).

Еще одно условие: два раза в год нужно приходить к врачу стоматологу-гигиенисту. Это не украинская культура, она только рождается. Мы 20 лет назад открыли кабинет профессиональной гигиены, и у нас в квартал был один пациент. Мы не знали, как объяснить людям, что это такое, и за что мы берем деньги. А в Америке и в Канаде опыт профессиональной гигиены – 115 лет. Это не услуга, это уже – культура.

И эта профессиональная гигиена влияет и на защиту от кариеса, и на пародонтит – воспаление десен, в народе больше известное как пародонтоз. И пародонтит – это не болезнь зуба. Но если десны имеют воспаление, кровят, то это – плохо для зубов.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий “Поэтому дважды в год нужно прийти к стоматологу-гигиенисту, который почистит там, где вы сами не сможете – под десной. По разным данным от 60 до 70 процентов украинцев имеют пародонтит. Это инфекция, и она наследственная. И это приводит к тому, что люди в старшем возрасте теряют идеально здоровые, без дырочек, зубы. Так как если десны имеют воспаление, тело, кость, что под ним, тает. А зуб, как дерево – корнями в кости, теряет эту "землю", расшатывается и выпадает. И тогда человек в шоке – зубы всю жизнь были здоровые. В школе, в университете, в армии. Человек считает, что у него классная генетика, и зубы можно не чистить. А в 50 лет – пародонтит. И надо удалить все зубы. Да, сегодня стоматологи такие крутые, что смогут вам зубы вернуть. Но – надо потратить 100 тысяч евро. И это три года работы. Да, мы все сделаем – но зачем? Если вы могли остаться с собственными здоровыми зубами”.

Хорошо, что показывают рекламу зубных паст, потому что иначе люди о них и не знали бы. Только в рекламах несколько лукавят. Говорят: "Купите пасту". А купить и воспользоваться – это разные вещи. А в своих бумажных буклетах эти же фирмы пишут – что нужно также посещать врача.

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Как правильно чистить зубы:

– взрослому: щетка должна быть на 50% на зубе, на 50% – на деснах, щетка под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтит;

– ребенку: щетка должна быть только на зубах.

Недавно считалось, что если человек не имеет зубов – пародонтит исчезает. Но это неправда. Потому что пародонтит – это инфекция, она не исчезает. И из-за него человек может потерять имплантант – он тоже может "заболеть" из-за инфекции – это называется переимплантит. Когда меня спрашивали – а если будут выращивать зубы? Ну, если вы заплатите за такой выращенный зуб 10 или 100 тысяч долларов, и не будете его чистить – вы снова его потеряете. Все равно все возвращается к уходу.

Есть еще другие люди. Говорят – ой, у меня плохая генетика, экология, шахта под боком. Как говорит один мой коллега, генетика – это как игра в карты, можно выиграть с плохими картами, и проиграть с хорошими. Даже если у вас плохая генетика – не портите ее дальше грязными зубами. А если она плохая, а вы зубы регулярно будете чистить – то даже при неидеальном здоровье будет значительно меньше затрат на его поддержку.



Пародонтит может быть причиной потери зубов

Третья причина потери зубов – прикус, соотношение зубов. И если они стоят неправильно – что бывает часто – возникают проблемы. Например, из-за 8 зуба – так называемого зуба мудрости. Например, в Австрии его в обязательном порядке удаляют мальчикам в 16 лет, девочкам – в 14. Потому что у современных людей эти 8-е зубы просто не помещаются. И если кто-то возмутится, мол, бог давал – а мы вырываем, то ответ – бог давал по 8 зубов, когда мы ели твердую пищу. Сейчас в них нет необходимости. И чем раньше их удалить, тем лучше. Потому что иначе они будут создавать проблемы всю жизнь – не так стоят, лежат, давят и искажают другие зубы. Потом надо ставить брекеты и так далее.

Еще одна проблема – когда люди сильно сжимают зубы или трут зубами. Мои британские коллеги назвали это "болезнью бизнесмена", когда после кризиса 2008 года очень увеличилось количество таких людей. Считалось, что у них лишь половина мозга отдыхала, а другая половина – переживала, за деньги, кредиты, зарплаты. Такую же проблему я увидел у своего сына, ему тогда было 20 лет, и я заподозрил – или экзамены, или любовь. По большому счету, это – стресс. Во сне вы переживаете, мозг дает команду, мышцы сжимаются с силой, сжимаются зубы – и вы об этом не знаете. Но когда мы видим такую проблему – можем предотвратить.

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Таким образом – держа под контролем всего три эти причины, можем обеспечить здоровье зубов.

Поэтому моя реформа заключается в том, что мы открыли сеть клиник, которые не являются клиниками – Dental Care Offices. Эти офисы – для здоровых людей. Основная ее услуга – профессиональная гигиена зубов. Начинается она с 6 лет, с первого постоянного зуба. И каждые полгода – профессиональная чистка зубов врачом, всю жизнь. В клинике мы лечим самые сложные случаи, и это очень дорого. А там – мы не даем заболеть. И это очень дешево.

Я очень в это верю – у украинцев есть все основания и возможности быть здоровыми. Хотя у нас, стоматологов, еще очень много работы – нужно "пожинать плоды" людей, которые уже больны. Но есть молодежь, дети.

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