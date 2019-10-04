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      "Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись бокалами и рассмешили зал

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      Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
      Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / ТАСС

      На одном из мероприятий Форума регионов Украины и Белоруссии белорусский лидер Александр Лукашенко решил выпить воды. Его поддержал украинский гарант Владимир Зеленский. Кроме того, лидеры стран чокнулись, чем спровоцировали нешуточный смех в зале.

      Соответствующее видео сейчас набирает популярность в сети. Как видно на обнародованных кадрах, Лукашенко попросил у Зеленского налить ему воды. В итоге украинский гарант налил обоим, однако белорусский лидер предложил чокнуться бокалами. Зал после такого шага Лукашенко начал смеяться и аплодировать.

      Важно! Зеленский с Лукашенко провели первую встречу: о чем говорили

      Заметим, что в этот момент в этот момент спикер прервала свою речь на словах про достигнутые сторонами договоренности.

      "И за это мы пьем водичку", – отметил Зеленский.

      На это белорусский президент добавил: "Что поставили, то и пьем".

      Как Лукашенко чокнулся с Зеленским на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире: смотрите видео

      Хотя Лукашенко и Зеленский в общем говорили о серьезном, но без оговорок и шуток не обошлось. Обо всех курьезных моментах – читайте в нашем материале.

      Что известно про Форум регионов Украины и Беларуси? В этом году проиходит второе по счету такое мероприятие. Продлится оно в течение 3 – 4 октября в украинском Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали президенты стран – Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Также здесь принимают участие более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран.

      КАКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ДОСТИГЛИ УКРАИНА И БЕЛАРУСЬ НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ:​
      blog_ava
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      4 октября
      633
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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