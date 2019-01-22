Что пот расскажет о состоянии здоровья: ученые создали невероятный прибор
Ученые из Северо-Западного университета (США) создали крошечный прибор, который крепится к ладони, анализирует пот владельца и сообщает ему о состоянии здоровья.
О невероятном изобретении пишет журнал Science Advances.
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Устройство непрерывно обновляет сведения о pH-среде, частоте потоотделения, уровне хлоридов, глюкозы и молочной кислоты. Эти показатели важны для мониторинга таких заболеваний, как муковисцидоз или сахарный диабет.
Через микроскопические отверстия пот попадает в устройство и распределяется по резервуарам с тест-полосками. Отличие гаджета от предшественников в том, что он водостойкий, работает без батареек и не требует подключения к сети.
Прибор будут применять для мониторинга муковисцидоза или сахарного диабета
Как сообщает The New York Times, прибор уже протестировали в одной из детских клиник в Чикаго, где наблюдаются пациенты с муковисцидозом. Сейчас инженеры дорабатывают устройство: в него планируют добавить сенсоры, чувствительные к мочевине и креатинину – показателей здоровья почек.
Устройство должно пройти еще несколько клинических испытаний, прежде чем поступит в продажу. Это произойдет через два-три года.
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