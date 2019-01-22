Что пот расскажет о состоянии здоровья: ученые создали невероятный прибор

Ученые из Северо-Западного университета (США) создали крошечный прибор, который крепится к ладони, анализирует пот владельца и сообщает ему о состоянии здоровья.

О невероятном изобретении пишет журнал Science Advances.

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Устройство непрерывно обновляет сведения о pH-среде, частоте потоотделения, уровне хлоридов, глюкозы и молочной кислоты. Эти показатели важны для мониторинга таких заболеваний, как муковисцидоз или сахарный диабет.

Муковисцидоз – что это? Генетически детерминированное заболевание, которое возникает вследствие нарушения выделительной функции экзокринных желез и в первую очередь поражает дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт.

Через микроскопические отверстия пот попадает в устройство и распределяется по резервуарам с тест-полосками. Отличие гаджета от предшественников в том, что он водостойкий, работает без батареек и не требует подключения к сети.



​Прибор будут применять для мониторинга муковисцидоза или сахарного диабета

Как сообщает The New York Times, прибор уже протестировали в одной из детских клиник в Чикаго, где наблюдаются пациенты с муковисцидозом. Сейчас инженеры дорабатывают устройство: в него планируют добавить сенсоры, чувствительные к мочевине и креатинину – показателей здоровья почек.

Устройство должно пройти еще несколько клинических испытаний, прежде чем поступит в продажу. Это произойдет через два-три года.

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