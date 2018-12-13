Что повлияло на инфляцию в Украине: ответ НБУ

В Национальном банке сообщили, что инфляция в Украине начала постепенно ослабляться из-за высоких урожаев подсолнечника и кукурузы, а также из-за падения мировых цен на нефть и договоренностей между США и Китаем о приостановлении торговой войны.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

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В НБУ сообщили о более благоприятной ситуации на мировых рынках капитала. Все из-за ожидания менее жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Указанные факторы вместе со сдержанной фискальной политикой обусловили рост чистого предложения иностранной валюты на межбанковском рынке и укрепление курса гривны в ноябре-декабре. Как следствие, Национальный банк получил возможность пополнять международные резервы,

— сообщили в Нацбанке.

Более того, благодаря благоприятным условиям на мировых рынках, Нацбанк за четвертый квартал 2018 года купил на 700 миллионов долларов больше чем продал на межбанковском рынке.

В Нацбанке добавили, что очень важен также значительный прогресс в продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках новой программы Stand-By Arrangement, а также получение связанного финансирования от других официальных кредиторов.

К слову, Национальный банк Украины ожидает, что первый транш МВФ в рамках новой программы составит от 1,4 до 1,9 млрд долларов.