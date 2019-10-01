Что правительство планирует сделать с украинским культурным пространством

Украинцы должны почувствовать свою принадлежность к единому украинскому культурному пространству – это входит в Программу действий правительства, которую Кабмин одобрил 29 сентября.

Чтобы достичь этой цели, в правительстве планируют создать специальные содержательные программы в национальных музеях:

Читайте полный текст Программы действий правительства

усиление институциональной способности музеев;

повышение профессионального уровня персонала;

переход от системы "хранение" к системе " познания и коммуникации";

усиление междисциплинарности в культуре.

Правительство будет заказывать выполнение государственным театрам, концертным залам, филармониям современные украинские и современные мировые художественные произведения (не менее 30%). Таким образом в Кабмине хотят добиться развития украинского композиторского, переводческого, режиссерского, писательского и исполнительского социальных капиталов, их интегрированности в глобальный контекст и усиление субъективности государства.

Правительство обещает поддерживать создание общественно значимого контента ( в том числе кино-, теле-, радио-, цифрового, литературного контента), что будет способствовать ощущению гражданами своей принадлежности к Украине, пониманию и осознанию видения Украины.

Правительство также планирует запустить программы, которые будут стимулировать школьников и молодежь путешествовать по Украине. Так, в планах правительства – чтобы к 2020 году по Украиной отправились 250 тысяч школьников и молодежи, а с 2021 года – не менее 500 тысяч ежегодно.

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