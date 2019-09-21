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      Телеканал новостей 24 Программы Недиванная сотня
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      Что предлагал дедушка Штайнмайер, Путин спасьон, в Рашке похитили шамана Сашу – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 20 сентября – у всей Украины немного полыхало, правда ли, что украинская власть все же согласилась на выборы на оккупированном Донбассе. Что предлагал дедушка Штайнмайер и на чем сошлись в итоге? Путин "спасьон". А в Улан-Удэ похитили шамана Сашу, который шел крестным ходом, чтобы вытурить Пиню из Кремля.

      Также в выпуске:

      Воевал за деда.

      В Мариуполе в маршрутке расстреляли боевика Романа Джумаева. История очень показательна, и ее нужно разобрать, чтобы понять самое главное: когда закон не работает, то работает беззаконие.

      Абсурдная Россия.

      В Рашке взяли под контроль сбор грибов. И делает это пьяненький чиновник.

      Несгибаемые украинские защитники на Играх непокоренных.

      Обиженного парализованного боевика вытурили с московских выборов. И он решил всем поплакаться. А украинские военные без конечностей – вместо нытья получают медали на международных Играх непокоренных. Они демонстрируют всему миру, что Украина – несокрушимая, как и ее защитники.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Видео программы "Недиванная сотня" за 20 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Формула Штайнмайера Владимир Путин Недиванная сотня
      Источник: 24 канал
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