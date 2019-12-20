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      Что предусматривает закон об особом статусе после выборов: объяснение заместителя министра МИД

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      В Министерстве иностранных дел объяснили депутатам, как формула Штайнмайера должна заработать на практике и что нужно для этого сделать.

      Сегодня на часе вопросов к правительству перед народными депутатами выступал заместитель министра МИД Василий Боднар, в частности его спрашивали о скандальной формуле Штайнмайера. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

      Важно! Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса

      "Сама формула Штайнмайера предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона, то есть должен быть отдельный закон об изменениях к действующему закону. Как прописываются формулировки о том, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов. Изменения – это и есть путь к воплощению в украинское законодательство. Будет обсуждаться и приниматься Верховной Радой", – пояснил заместитель министра МИД Василий Боднар.

      Василь Боднар
      Василий Боднар

      В частности, он сразу себя исправил, что не будет особого статуса, а предусмотрена только децентрализация этих регионов, а также предоставление больших прав тем территориям, которые должны быть деоккупированные.

      Что предполагает формула Штайнмайера?• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

      О децентрализации сегодня речь не идет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, который предусматривает изменения в Конституцию относительно децентрализации и прописал некий завуалированный пункт особого статуса Донбасса. Согласно ему Верховная Рада будет иметь право на законодательном уровне большинством голосов сессионного зала принимать любой особый правовой статус, любых регионов.

      Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

      Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

      Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Война на Донбассе Владимир Зеленский МИД Украины
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