Что приготовить на ужин из курицы: рецепты простых и вкусных блюд

Что приготовить на ужин из курицы? Рецептов простых и быстрых блюд существует множество! Они идеально подойдут для тех, кто не хочет после рабочего дня долго стоять возле кухни, а также для тех, кто следит за своей фигурой.

Рецепты блюд из курицы очень доступны – вы сможете купить мясо в любом магазине, а цены бюджетные. Белое мясо птицы практически не содержит жира, а значит идеально подойдет для тех, кто придерживается правильного питания. Единственный недостаток – мясо может получиться сухим. Но с этим очень легко справиться! Положите курицу в подсоленную воду на несколько часов до приготовления – и у вас получится очень нежное и сочное мясо.

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Мы предлагаем несколько вариантов ужина с курицей – выбирайте, готовьте и наслаждайтесь!

Что приготовить на ужин из курицы: рецепты



Куриное филе, запеченное в соусе песто



Что приготовить на ужин из курицы – рецепт куриного филе с песто

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6

Ингредиенты:

- 4 больших филе куриной грудки;

- 125 г сыра моцарелла;

- соль, молотый черный перец.

Ингредиенты для соуса:

- 2 больших пучка зеленого базилика;

- 100 мл оливкового масла;

- 2 ст. л. тертого пармезана;

- 1 ст. л. кедровых орехов;

- 1 зубчик чеснока;

- соль, перец по вкусу.

Рецепт приготовления куриного филе с соусом песто на ужин:

1. Нарежьте базилик и положите в чашу блендера. Очистите чеснок и добавьте в блендер вместе с кедровыми орехами и щепоткой соли. Влейте масло и измельчите смесь. Добавьте тертый пармезан и снова перебейте соус в блендере.

2. Разогрейте духовку до 190°С. Разрежьте каждое филе вдоль на 3 части. Смажьте маслом форму для запекания. Распределите на дно половину соуса песто. На соус выложите куриное филе и полейте соусом.

3. Накройте форму двумя слоями фольги и поставьте в духовку. Запекайте 25 минут. Раскрошите моцареллу или натрите на крупной терке. Снимите фольгу и посыпьте блюдо сыром. Поставьте еще на 5 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Вместо моцареллы можно использовать адыгейский сыр или не очень соленую фету.

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Куриные бедрышки с острым перцем и медом



Что приготовить на ужин из курицы – рецепт куриных окорочков с медом

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

- 8 куриных бедрышек без костей и кожи

- 2 ст. л. чесночного порошка (или просто дробленого чеснока)

- 2 ч. л. хлопьев чили

- 1 ч. л. молотой зиры

- 1 ч. л. молотой сладкой паприки

- 6 ст. л. меда

- 2 ч. л. яблочного уксуса

- соль, перец и масло.

Рецепт приготовления куриных бедрышек с острым перцем и медом на ужин:

1. Смешайте чесночный порошок (или измельченный чеснок), хлопья чили, зиру, паприку и примерно 1 ч. л. соли. Положите смесь специй в пакет. Туда же положите окорочка, закрутите пакет и потрясите – чтобы мясо покрылось специями со всех сторон.

2. Смажьте противень маслом, выложите окорочка и поставьте в разогретую до 230°С духовку, желательно с включенным грилем. Готовьте, перевернув 1 раз, по 5 минут с каждой стороны.

3. Смешайте уксус и мед до однородности. Достаньте противень из духовки и кисточкой смажьте бедрышки половиной медово-уксусной смеси. Верните противень в духовку на 1-2 минуты. Затем переверните окорочка и смажьте их остатками медово-уксусной смеси. Снова поставьте в духовку до готовности, примерно на 3 минуты. Подавайте окорочка горячими с гарниром или салатом из свежих овощей.

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Куриное филе, запеченное в беконе



Что приготовить на ужин из курицы – рецепт куриного филе с беконом

Время приготовления: 1 час

Количество порций: 5-6

Ингредиенты:

- 1 кг куриного филе;

- 20 полосок бекона;

- 2 ст. л горчицы зернами;

- 2 ст. л меда;

- 4 ст. л. сока лимона.

Рецепт приготовления куриного филе с беконом на ужин:

1. Духовку разогрейте до 200°С. Куриное филе обсушите, нарезать полосками толщиной 1,5-2 см длиной 7-8 см. Каждый кусочек завернуть в бекон и выложите в противень в один слой.

2. В отдельной чашке смешайте горчицу, мед и лимонный сок. Перемешайте и смажьте курицу маринадом. Запекайте в духовке 20-30 минут до полной готовности. Когда бекон подрумянится, выньте противень из духовки и разложить рулетики по тарелкам.

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Куриное филе в лимонном соусе с каперсами



Что приготовить на ужин из курицы – рецепт куриного филе в лимонном соусе

Время приготовления: 15-20 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

- 4 больших филе куриной грудки

- 1 маленький лимон

- 1 ст. л. каперсов

- 2/3 стакана куриного бульона

- 1/3 стакана муки

- 1 ст. л. сливочного масла

- 2 ст. л. оливкового масла

- 3-4 веточки петрушки

- соль, молотый черный перец.

Рецепт приготовления куриного филе в лимонном соусе с каперсами на ужин:

1. Всыпьте муку с солью и перцем в полиэтиленовый пакет. Положите куски филе в эту смесь, потрясите, выньте филе. В сковороде с толстым дном разогрейте оливковое масло, положите филе, жарьте на среднем огне до румяной корочки, примерно по 4 минуты с каждой стороны. Положите готовые куски на тарелки, накройте фольгой (чтобы они быстро не остыли).

2. Снимите с лимона немного цедры. Выжмите из лимона сок. Петрушку и примерно 1/3 каперсов очень мелко нарежьте.

3. В сковороду, где жарилась курица, влейте бульон и лимонный сок, добавьте цедру. Готовьте на среднем огне пока соус не загустеет (3-4 минуты).

4. Добавьте каперсы (измельченные и целые) и петрушку. Готовьте еще примерно минуту. Снимите с огня, положите сливочное масло и перемешайте. Как только масло растает, полейте соусом готовые кусочки курицы и подавайте.