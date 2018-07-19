Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд

Мультиварки появились относительно недавно на наших кухнях, но почти сразу завоевали сердца хозяек. И этот не удивительно! Хочешь вари, хочешь туши, хочешь выпекай, а хочешь – на пару готовь. Рецепты приготовления блюд в мультиварке – невероятно простые и вкусные. Попробуйте и убедитесь сами!

Самое главное преимущество приготовления в мультиварке заключается в том, что вам не нужно стоять у плиты. Вы выбираете рецепт, готовите продукты, выкладываете в чашу – и ждете пока все приготовится!

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При правильном приготовления блюда из мультиварки не будут ничем отличаться по вкусу от блюд, приготовленных на плите или в духовке. К тому же, блюда из мультиварки полезнее, ведь для их приготовления вы не будете использовать большое количества жира и масла.

Мы собрали для вас 6 рецептов блюд, которые станут идеальным ужином!

Рецепты блюд в мультиварке

Хрустящие куриные окорочка в мультиварке



Рецепт приготовления куриных окорочков в мультиварке

Такое блюдо подойдет не только для обычного, но и для праздничного ужина. Дополнить его можно гарниром, но если хочется более легкого ужина – то добавьте только салат из свежих овощей.

Ингредиенты:

- 800 г куриных окорочков или крылышек;

- 1 лимон;

- 8 зубчиков чеснока;

- 3 столовые ложки соевого соуса;

- 2 столовые ложки горчицы;

- 2 столовые ложки оливкового масла;

- 1 столовая ложка меда;

- 1 столовая ложка паприки;

- перец и соль по вкусу.

Рецепт приготовления куриных окорочков в мультиварке:

1. Куриные окорочка промойте и просушите бумажными полотенцами. Смажьте дно чаши оливковым маслом и обжарьте мясо с обеих сторон до золотистой корочки, не закрывая крышку. Используйте режим "Жарка".

2. Смешайте соевый соус, лимонный сок, мед, нарезанный чеснок, горчицу и специи. Залейте смесью курицу и включите режим "тушение" на 40 минут. За 10 минут до полного приготовления выставьте режим "Выпечка", так на курице появится корочка.

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Жаркое из свинины в мультиварке



Рецепт приготовления жаркого из свинины в мультиварке

На плите жаркое можно готовить часами, а вот в мультиварке такое блюдо вы приготовите за 40-50 минут.

Ингредиенты:

- 500 г мякоти свинины;

- 5 средних картофелин;

- 1 большая морковь;

- 1 большая луковица;

- 1 стакан воды;

- 2 столовые ложки томатной пасты;

- 1 столовая ложка растительного масла;

- соль, черный молотый перец и лавровый лист – по вкусу.

Рецепт приготовления жаркого из свинины в мультиварке:

1. Очистите лук и морковь. Лук порежьте полукольцами, морковь – кружочками или кубиками. Смажьте чашу мультиварки маслом. Выложите в чашу лук с морковью и обжарьте 15 минут (режим "Жарка").

2. Промойте и нарежьте кубиками мясо. Очистите и порежьте картофель кубиками. В стакане воды разведите томатную пасту.

3. Когда лук с морковью обжарится, добавьте к ним мясо и картофель, залейте томатным соусом, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Перемешайте и установите режим "тушение" на 40-50 минут (до готовности мяса).

Плов в мультиварке



Рецепт приготовления плова в мультиварке

Такой плов ничем не уступает по вкусу приготовленному на природе в котелке. К тому же, готовится он на удивление быстро, а вашего постоянного присутствия вообще не требуется.

Ингредиенты:

- 600 г курицы;

- 2 стакана длиннозерный риса;

- 3 средние моркови

- 3 небольшие луковицы;

- 5 зубчиков чеснока;

- 1 маленький стручок перца чили;

- 2 чайные ложки приправы для плова (по вкусу);

- 2 столовые ложки масла;

- вода.

Рецепт приготовления плова в мультиварке:

1. Для плова лучше выбирайте жирные части курицы: окорочка или крылья. Промойте и порежьте мясо порционными кусками. Смажьте чашу мультиварки маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки (15-20 минут в режиме "Жарка").

2. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Добавьте овощи к обжаренному мясу. Перемешайте. Залейте все водой так, чтобы она едва покрывала овощи и мясо. Положите стручок острого перца и тушите еще 10 минут.

3. Промойте рис, лучше это сделать 4-5 раз. Откройте мультиварку, уберите перец и всыпьте рис. Добавьте приправу для плова (или ваши любимые специи) и вставьте в рис очищенные зубчики чеснока. При необходимости добавьте еще немного воды. Включите режим "Рис" (или "Плов", если у вас есть такой режим) на 40 минут.

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4. Через 20 минут выньте чеснок. после полного приготовления оставьте плов в режиме "Подогрев" еще на 10-15 минут.

Грибной крем-суп в мультиварке



Рецепт приготовления грибного крем-супа в мультиварке

В мультиварке настолько удобно готовить супы, что после того, как попробуете один раз, то уже никогда не вернетесь к плите.

Ингредиенты:

- 1 л воды;

- 300 г лесных грибов (можно замитины шампиньонами)

- 200 мл сливок;

- 3 средние картофелины;

- 1 средняя луковица;

- 30 г сливочного масла;

- пучок зеленого лука;

- соль и перец - по вкусу.

Рецепт приготовления грибного крем-супа в мультиварке:

1. Смажьте чашу маслом, обжарьте порезанный лук. Нарежьте грибы и добавьте к луку, жарьте еще 10 минут.

2. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Выложите в чашу и залейте водой. Посолите и поперчите. Включите режим "Суп" или "Варка" на 1 час.

3. После приготовления с помощью блендера взбейте все до однородной массы. Влейте сливки, добавьте сливочное масло, закройте крышку и включите подогрев на 10-20 минут.

Свиные ребрышки в мультиварке



Рецепт приготовления свиных ребрышек в мультиварке

Сочные и нежные свиные ребрышки можно приготовить с помощью мультиварки. На гриле вы, конечно, приготовите окорочка быстрее, но потраченное время на приготовление в мультиварке того стоит!

Ингредиенты:

- свиные ребрышки – 1-1,5 кг

- 3 столовые ложки паприки;

- 2 столовые ложки сахара,

- четверть чайной ложки перца чили;

- 200 г соуса для барбекю;

- соль и перец – по вкусу.

Рецепт приготовления свиных ребрышек в мультиварке:

1. Выберите небольшие ребрышки, они должны поместились в чашу мультиварки. Смешайте специи (сахар, перец, соль) и натрите ими ребрышки. Затем поместите ребрышки в мультиварку (мясистой стороной наружу) и готовьте в режиме "Тушение" до тех пор, пока они не станут мягкими.

2. Далее ребрышки можно доготовить в духовке, или на режиме "Выпечка". Если вы решили делать это с духовкой, то выложите ребрышки на решетку (подложите под низ фольгу), полейте соусом барбекю и запекайте их 10-15 минут. Если же духовки у вас нет, то прямо в мультиварке поливайте ребрышки соусом и в режиме "Выпечка" запекайте еще 15 минут.

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Печеный картофель в мультиварке



Рецепт приготовления печеной картошки в мультиварке

Ингредиенты:

- 5-7 картофелин;

- соль, перец и другие специи по вкусу.

Рецепт приготовления печеной картошки в мультиварке:

1. Помойте картофель и просушите его бумажными полотенцами. Заверните каждую картофелину в фольгу, предварительно смажьте ее маслом. Посыпьте картофель специями и заверните фольгу.

2. Выложите картофель на дно мультиварки и выпекайте в режиме "Выпечка" до мягкости.