Что приготовить на завтрак: быстрые рецепты

Завтрак – самая главная часть нашего ежедневного рациона, поэтому он должен быть питательным и полезным. Но именно утром нам так не хватает времени на приготовление пищи.

Предлагаем несколько вкусных рецептов, на которые не надо тратить слишком много времени.

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Итальянский омлет с рикоттой и луком

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла

1 средняя луковица, тонко нарезанная

8 крупных яиц

1/2 чашки жирных сливок

2 столовые ложки свежего нарезанного розмарина

2 столовые ложки свежего нарезанного тимьяна

Четверть чашки свежей нарезанной петрушки

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки свежемолотого перца

1/2 чашки рикотты

Рецепт приготовления итальянского омлета с рикоттой и луком

Включить духовку на 190 ° C. Пока духовка нагревается, поставить на плиту большую сковороду и на среднем огне нагреть оливковое масло. Добавить порезанный лук и тушить его 5-7 минут.

Пока лук готовится, в миске смешать яйца, сливки, травы, соль и перец.

Когда лук станет золотисто-коричневой, снизить температуру и залить яичную смесь. Готовить ее 8 минут на медленном огне.

Добавить 6 чайных ложек рикотты, поставить сковороду в духовку и запекать омлет в течение 10 минут.

Сэндвич с плавленым сыром

Ингредиенты:

90 граммов сыра (желательно мягкого чеддера), натертого на крупной терке

4 ломтика белого хлеба для сэндвичей

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

Рецепт приготовления сэндвичей с плавленым сыром

Нагрейте сковороду на среднем огне. Пока нагревается, проложить сыр между двумя ломтиками хлеба.

Смазать половиной масла одну сторону сандвича, положить промасленной стороной на сковородку, масло, что осталось вымазать на верхнюю часть. Обжаривать минут 5-10 с каждой стороны и сразу подавать.

Смузи с бананом и шпинатом

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 чашка листьев шпината

1 столовая ложка меда

1 чашка холодного миндального молока

Рецепт приготовления смузи с бананом и шпинатом

Смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы и сразу употреблять.

Гранола

Ингредиенты

6,5 чашки овсяных хлопьев

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка кардамона

половина чайной ложки корицы

1 чашка оливкового масла

1 чашка кленового сиропа (или меда)

1,5 чайной ложки экстракта ванили

1,5 чашки кокосовой стружки

1,5 чашки измельченных грецких орехов

1,5 чашки измельченного миндаля

Рецепт приготовления гранолы

Разогреть духовку до 175 ° C. В большой миске смешать овсянку, соль, кардамон и корицу. В меньшей миске смешать оливковое масло, мед (или кленовый сироп) и экстракт ванили. Добавить в овсянку всю полученную жидкость, кроме нескольких столовых ложек.

Разложить гранолу на противень без масла и бумаги для выпекания. Поставить в духовку на 10 минут, перевернуть и запекать еще 10 минут.

Пока гранола в духовке, слегка измельчить орехи и смешать с оливковым маслом.

После того как гранола запечется в духовке 20 минут, добавить орехи и запекать еще 6-7 минут.

Достать, дать остыть и хранить в контейнере, в который не попадает воздух. Такая смесь может храниться хранится не больше месяца.

Перед подачей можно смешать с сушеными фруктами.