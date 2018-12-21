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      Что приносит больше счастья, дарение подарков или получение: результаты исследования

      39 Читати новину українською
      Подарки полезнее дарить, чем получать
      Подарки полезнее дарить, чем получать / Фото из соцсетей

      Новое психологическое исследование ученых Чикагского университета показало, что люди дольше чувствуют себя счастливыми, когда дарят подарки другим, чем когда сами их получают.

      Результаты эксперимента опубликовали в научном журнале Association for Psychological Science.

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      Психологи провели два эксперимента. В одном из них 96 участников в течение пяти дней ежедневно получали 5 долларов. Часть из них должна была потратить деньги на себя, а остальные – на подарок другому человеку. В конце дня участники должны были рассказывать о своих чувствах.

      via GIPHY

      Оказалось, что уровень ощущения счастья у людей, которые тратили деньги на себя, постепенно снижался к пятому дню. А те, кто отдавали полученные деньги другим, чувствовали себя одинаково счастливыми в течение всего эксперимента.

      Еще один эксперимент исследователи проводили в онлайн-формате. 502 участника играли в онлайн-игру и за победу в каждом из 10 раундов получали 5 центов. Эти деньги они могли оставить себе или пожертвовать на благотворительность. Опять же, радость тех, кто отдал свои выигрыши, снижалась гораздо медленнее, чем у тех, которые забирали свои выигрыши.

      Дарувати приємніше, ніж отримувати
      Дарить приятнее, чем получать

      Психологи объясняют результаты тем, что когда мы фокусируемся на получении чего-то, мы сравниваем эти результаты, что снижает нашу чувствительность к таким переживаниям. А когда мы фокусируемся на действиях – дарении или жертвах – мы меньше сравниваем, зато каждый раз переживаем новый акт дарения как новое событие, которое приносит счастье.

      Также специалисты считают, что люди меньше привыкают к счастью, связанному с дарением, потому что акт отдавания повышает чувство социальной принадлежности и связей.

      Теги: Психология Здоровье исследования
      Источник: 24 Канал
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