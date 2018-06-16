Что прочитать летом: топ-5 любимых книг звезд

Чтение помогает лучше расслабиться и является действенным способом, чем прослушивание музыки и прочее. Вместе с этим, некоторые знаменитости рассказали о своих любимых книгах, с которыми рекомендуем ознакомиться.

Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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Виктория Бекхэм рекомендует прочесть роман "Убить пересмешника" / "To Kill a Mockingbird", Харпер Ли.

"Это любимая книга Виктории, очень сильное произведение. Мы назвали дочь в честь автора", – отмечает муж Виктории Дэвид Бекхэм.

Зато, Лана Дель Рей рассказала, что часто слушает аудиокниги и советует мотивационную прозу "Думай и богатей" / "Think and Grow Rich", Наполеон Хилл.

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Роман "Летний круиз" / "Summer Crossing", Труман Капоте. По словам Скарлетт Йоханссон, которая в восторге от прочтения этой книги отмечает, что речь идет "о двух людях, которые безумно влюбились друг в друга с первого взгляда".

Повесть "Выше стропила, плотники" / "Raise High the Roof Beam, Carpenters", Джером Дэвид Сэлинджер.

Мне так нравится сарказм Сэлинджера и то, как он описывает общество того времени. Не думаю, что в американской литературе когда-нибудь было нечто похожее

– рассказывает Дженнифер Лоуренс.

Джеймс Франко рекомендует книгу "Когда я умирала" / "As I Lay Dying", Уильям Фолкнер. По его словам, книга состоит из маленьких, связанных между собой эпизодов.

"Мне нравится наблюдать за развитием внутренних переживаний героев, а прием множественной перспективы вдохновляет меня, когда нужно готовиться к новым ролям", – подчеркивает он.



Все фото – Harper's Bazaar