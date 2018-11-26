Что происходит на месте скандального строительства на Андреевском спуске

В КГГА уверяют, что делают все, чтобы застройщик соблюдал нормы застройки на Андреевском спуске в историческом центре Киева.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский сообщил, что строительный кран на месте скандального строительства на спуске демонтируют.

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Чиновник напомнил, что ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандальной застройки до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

По данным Мондрыивского, демонтаж незаконно размещенного строительного крана начался еще утром 24 ноября, а у "охранников" строики полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала их.

В КГГА отмечают, если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, на рассмотрение Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

Ранее главный архитектор Киева Александр Свистунов признался, что не знает, что строят на территории скандальной стройки на Андреевском спуске в Киеве.

Что известно о скандальной застройке на Андреевском спуске в Киеве? На площади в 0,19 гектара в историческом центре Киева на Андреевском спуске застройщик планирует возведение девятиэтажного отеля, хотя максимальная высотность сооружений на этом участке может составлять не более 12 метров (примерно 4 этажа). Разрешение на строительство было выдано еще в 2010 году, хотя Андреевский спуск входит в охранную зону ЮНЕСКО.



В апреле 2018 КГГА сообщила о расторжении договора с компанией-застройщиком. 9 ноября СМИ писали, что на территории скандальной застройки прогремели 3 взрыва.