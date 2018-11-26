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      Что происходит на месте скандального строительства на Андреевском спуске

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      Скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве
      Скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве / Facebook

      В КГГА уверяют, что делают все, чтобы застройщик соблюдал нормы застройки на Андреевском спуске в историческом центре Киева.

      Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский сообщил, что строительный кран на месте скандального строительства на спуске демонтируют.

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      Чиновник напомнил, что ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандальной застройки до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

      По данным Мондрыивского, демонтаж незаконно размещенного строительного крана начался еще утром 24 ноября, а у "охранников" строики полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала их.

      В КГГА отмечают, если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, на рассмотрение Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

      Ранее главный архитектор Киева Александр Свистунов признался, что не знает, что строят на территории скандальной стройки на Андреевском спуске в Киеве.

      Что известно о скандальной застройке на Андреевском спуске в Киеве? На площади в 0,19 гектара в историческом центре Киева на Андреевском спуске застройщик планирует возведение девятиэтажного отеля, хотя максимальная высотность сооружений на этом участке может составлять не более 12 метров (примерно 4 этажа). Разрешение на строительство было выдано еще в 2010 году, хотя Андреевский спуск входит в охранную зону ЮНЕСКО.

      В апреле 2018 КГГА сообщила о расторжении договора с компанией-застройщиком. 9 ноября СМИ писали, что на территории скандальной застройки прогремели 3 взрыва.

      Теги: Новости Украины КГГА Скандал на Андреевском спуске Строительство Новости недвижимости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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