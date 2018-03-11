Что происходит под домом Авакова

В воскресенье, 11 марта, в Киеве активисты прибыли к "Фортеце", где, по данным журналистов, живет глава МВД Арсен Аваков. "Фортеця" является комплексом специальных объектов МВД с особым режимом деятельности.

Отметим, что ранее Аваков утверждал о том, что живет в гостиничном номере. Однако по данным журналистов программы "Схемы", в 2016 году министр "улучшил свои жилищные условия" и поселился в "Фортеце" в Киеве, куда и приехали автопробегом участники акции.

Стоит отметить, что на месте происшествия присутствовали как протестующие, так и журналисты с блогерами. Среди участников акции не мелькает никаких партийных флагов. Однако известно, что среди протестующих присутствуют члены партии "Движение новых сил".

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Протест под домом Авакова

Так, под домом министра протестующие требуют отставки Авакова. Также на месте несколько десятков человек развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к деятельности главы МВД.

Добавим, что участники акции скандируют "Аваков выходи!". Также на место протеста его участники привезли рюкзаки МВД.

Журналисты на месте происшествия отмечают, что там присутствуют представители правоохранительных органов, переодетые в темную гражданскую одежду. Они снимают на видео ход акции.