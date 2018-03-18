Что происходит под посольством России в Киеве: фото с места событий

В день выборов президента России, 18 марта, в Киеве полиция не пускает в здание посольства РФ желающих проголосовать. Кроме того, под зданием продолжают свой пикет активисты "Национального корпуса", "Свобода" и других организаций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее стало известно, что украинские националисты пикетируют здание посольства России в Киеве. А также здание генерального консульства РФ в Харькове. Также сообщалось, что доступ к консульству России в Одессе перекрыли правоохранители.

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Отмечается, что желающим осуществить волеизъявление, которые прибыли на избирательный участок в посольство России в Киеве, сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают только сотрудников дипломатического учреждения.

По состоянию на 9:00 в посольство приходили лишь несколько человек, желающих проголосовать.

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В то же время, по сообщению издания "РБК-Украина", возле забора, выставленного на Воздухофлотском проспекте со стороны улицы Курской, продолжается акция украинских националистов, звучит патриотическая музыка.

Около сотни молодых людей с флагами "Свобода", "Правого сектора" и "Нацкорпусу" намерены провести театрализованный флешмоб. Для этого активисты принесли интересный реквизит: балалайку, "золотой" памятник президенту России Владимиру Путину с нецензурной надписью на постаменте. Также на месте разгуливает человек, переодетый в медведя, человек в ватнике и шапке-ушанке, который наливает медведю, вероятно, водку.

Все фото: "РБК-Украина"