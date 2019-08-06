Что происходит с курсом доллара: объяснение эксперта

За последнюю неделю аномальный курс гривни-доллара порадовал украинцев, но вызвал панику как на межбанковском рынке, так и у "валютных менял". Мы привыкли к сезонным колебаниям курса, но обычно они плавные, не резкие и ожидаемые.

На этот раз национальная валюта решила удивить. Об этом в своем видеоблоге "По большому счету" рассказала Татьяна Острикова.

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По ее словам, причина кроется в чрезмерной "заинтересованности" иностранцев нашим внутренним рынком облигаций. Например, недавно состоялся очередной аукцион, на котором Минфин привлек около 17 миллиардов гривен с доходностью 17-18%.

Немалую долю облигаций выкупили именно иностранцы – более 500 миллионов долларов. Это и вызвало резкую "волну" на валютном рынке, а также "проседание" курса доллара, и соответственно, укрепление гривни,

– объяснила она.

И добавила, что гривна недооценена – это на самом деле ценный ресурс, который можно очень хорошо использовать для страны.

"Ведь, согласно рекомендациям Bank of International Settlements, такую ситуацию с гривной можно использовать для накопления резервов, снижения ставок и введения полной свободы движения капитала в стране", – подытожила Острикова.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "По большому счету" Татьяны Остриковой за 6 августа 2019 года