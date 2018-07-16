Что происходит с организмом человека во время погружения на глубину

Летом во время отпуска в экзотических странах, особенно на берегах Средиземного моря особенно популярным является дайвинг, ведь глубины моря скрывают невероятную красоту кораллов и подводного мира.

На странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook появилось видео, в котором подробно объясняют, что происходит с организмом во время погружения.

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При погружении в воду давление на тело возрастает на 10 Ньютонов на квадратный сантиметр каждые 10 метров глубины. То есть, любой заполненный воздухом полый орган, в частности, легкие человека будут сжиматься по мере погружения в глубину, и расширяться при поднятии вверх.

Воздух, которым дышит ныряющий, на 78% состоит из азота, если он будет всплывать слишком быстро – этот азот может выйти из раствора в легких и образовать микропузыри в крови, тканях и суставах, вызывая декомпрессионную или кессонную болезнь.

Заболевание проявляется в виде мышечной боли, зуда кожи, носовых кровотечений. А в тяжелой форме может наступить паралич ног, поражение легких и сердца. Признаки появляются вскоре после выхода из среды повышенного давления.

Кроме того, во время резкого подъема с глубины может возникнуть экзофтальм или пучеглазие — когда глаза неестественно выпученные. Чтобы этого не произошло, перед подъемом на поверхность дайверы делают небольшие перерывы.

Какое влияние оказывает давление на организм под водой – видео

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