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      Что происходит в штабах Зеленского и Порошенко: фото и видео

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      Штаб Зеленского
      Штаб Зеленского / Фото из открытых источников

      Уже заработали штабы кандидатов в президенты, где в течение суток будут проводить первые брифинги и параллельные подсчеты голосов избирателей.

      Об этом сообщили корреспонденты 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Как голосуют в Украине по состоянию на 13 часов: главное

      Отметим, что штаб Владимира Зеленского располагается в одном из самых живописных уголков столицы – офис-центре "Парковый", где в свое время возводилась вертолетная площадка для президента-беглеца Виктора Януковича.

      Во время первого тура выборов именно этот штаб запомнился своей неординарностью из-за развлечений, которые там предлагали посетителям и журналистам.

      Атмосфера там такая же, как была и 31 марта. Поэтому ожидается, что все будет происходить в пресс-центре Зеленского по аналогичной схеме.

      Как сейчас выглядит штаб Владимира Зеленского: фото

      Ведущие мероприятия отмечают, что Владимир Зеленский сегодня будет говорить с журналистами больше, чем в прошлый раз. И добавляют, что он наверняка уже приехал, однако проводит внутреннее совещание.

      Что происходит в штабе Зеленского: видео

      К тому же, кандидат в президенты Владимир Зеленский уже отдал свой голос на выборах. На участок он пришел в 11:00 с женой и сказал, что в ночь перед вторым туром голосования не спал. Также он поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.
       
      Зеленский проголосовал во втором туре: видео 24 канала

      На участке Зеленский продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что является нарушением законодательства.

      Вместе с тем в штабе другого кандидата в президенты Петра Порошенко начали марафон под названием "Ценности, которые мы защищаем". Туда пригласили многих экспертов, будут обсуждать проведенные реформы и будущее, которое ждет Украину. Продлится все до 22:00.

      Как теперь выглядит штаб Петра Порошенко: фото

      Ожидают в штабе и  народных депутатов. А сам Петр Порошенко прибудет на конференцию в 20:15 – уже после того, как объявят результаты экзит-пола.

      Что происходит в штабе Порошенко: видео

      В 12:15 на участке в Доме офицеров после службы в церкви появился кандидат в президенты Петр Порошенко с семьей. Порошенко сказал, что настроен победно и отметил, что то, что происходит вокруг президентских выборов, – не смешно. "Главное – чтобы потом не было больно", – добавил кандидат.

      Порошенко проголосовал на выборах во втором туре: видео

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Киева Порошенко и Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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