Что происходит в штабах Зеленского и Порошенко: фото и видео
Уже заработали штабы кандидатов в президенты, где в течение суток будут проводить первые брифинги и параллельные подсчеты голосов избирателей.
Об этом сообщили корреспонденты 24 канала в прямом эфире.
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Отметим, что штаб Владимира Зеленского располагается в одном из самых живописных уголков столицы – офис-центре "Парковый", где в свое время возводилась вертолетная площадка для президента-беглеца Виктора Януковича.
Во время первого тура выборов именно этот штаб запомнился своей неординарностью из-за развлечений, которые там предлагали посетителям и журналистам.
Атмосфера там такая же, как была и 31 марта. Поэтому ожидается, что все будет происходить в пресс-центре Зеленского по аналогичной схеме.
Как сейчас выглядит штаб Владимира Зеленского: фото
Ведущие мероприятия отмечают, что Владимир Зеленский сегодня будет говорить с журналистами больше, чем в прошлый раз. И добавляют, что он наверняка уже приехал, однако проводит внутреннее совещание.
Что происходит в штабе Зеленского: видео
На участке Зеленский продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что является нарушением законодательства.
Вместе с тем в штабе другого кандидата в президенты Петра Порошенко начали марафон под названием "Ценности, которые мы защищаем". Туда пригласили многих экспертов, будут обсуждать проведенные реформы и будущее, которое ждет Украину. Продлится все до 22:00.
Как теперь выглядит штаб Петра Порошенко: фото
Ожидают в штабе и народных депутатов. А сам Петр Порошенко прибудет на конференцию в 20:15 – уже после того, как объявят результаты экзит-пола.
Что происходит в штабе Порошенко: видео
В 12:15 на участке в Доме офицеров после службы в церкви появился кандидат в президенты Петр Порошенко с семьей. Порошенко сказал, что настроен победно и отметил, что то, что происходит вокруг президентских выборов, – не смешно. "Главное – чтобы потом не было больно", – добавил кандидат.
Порошенко проголосовал на выборах во втором туре: видео