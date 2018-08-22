Что произойдет, если есть бананы ежедневно

Некоторые считают, что бананы не очень полезный продукт из-за калорий и углеводов. Но из-за этого не стоит выбрасывать вкусный фрукт из своего рациона, ведь он очень ценен для здоровья.

Потребляя бананы, организм получает микроэлементов и витаминов, передает 24apteka.

Калий и магний, содержащиеся банан, ценные для работы сердечной мышцы и кровеносной системы. Они помогают снизить артериальное давление, а это уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Калий также предотвращает развитие остеопороза, а магний участвует в формировании костных тканей, поэтому регулярное употребление бананов поможет укрепить кости.

Благодаря клетчатке этот фрукт положительно влияет на пищеварительные процессы. А еще в бананах много витамина В6, ценного для работы мозга и центральной нервной системы. Поэтому если вам нужно преодолеть нервные перенапряжения, стрессы и подавлять вспышки гнева – съешьте банан.

В среднем, 100 граммов банана содержит около 105 калорий. Поэтому от внезапного голода он также прекрасно спасет, ведь быстро заполнит потребность организма в энергии.

Поскольку во фрукте высокий процент содержания сахаров и почти нет жиров – он не сможет негативно повлиять на фигуру.

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