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Что произойдет, если есть яблоки ежедневно

98 Читати новину українською
Что произойдет, если есть яблоки ежедневно
Что произойдет, если есть яблоки ежедневно / unsplash.com

Сезон яблок в Украине стартовал. Доступный диетический фрукт еще и имеет невероятно много полезных свойств. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют работу нервной и стабилизируют функционирование мышечной систем, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

1. Яблоки прекрасно нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, передает Мarie Сlaire.

На 80% фрукт состоит из воды, а на 20% – из клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает риск развития кишечных расстройств.

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2. Благодаря пектину яблоки снижают холестерин, избыток которого приводит к образованию бляшек, а это нарушает кровообращение, что может привести к инсульту, сердечному приступу, ишемической болезни, инфаркту миокарда, стенокардии и многим другим болезням сердца.

via GIPHY

3. А еще пектин помогает вывести токсичные вещества, в частности, свинец, мышьяк, ртуть.

4. Флавониды и полифенолы, которые есть в яблоках, имеют противоопухолевый эффект – связывают опасные свободные радикалы, одну из главных причин неконтролируемых клеточных изменений.

via GIPHY

5. Эти фрукты благодаря витамину С повышают иммунитет и защищают бронхо-легочную систему, в частности, снижают риск астматических заболеваний.

6. Яблоки восполняют дефицит железа, утоляют голод и предотвращают превращение углеводов в жиры, способствуя похудению.

7. Пектины, которыми насыщена яблочная мякоть, обладают бактерицидным свойством, поэтому помогают "чистить" зубы, а твердая кожура массирует и укрепляет десны, стимулируя внутреннее кровообращение.

via GIPHY

8. А еще яблоки – это уникальный комплекс витаминов и минералов. Кроме витамина C в них вы найдете витамины A, К, Е и группы В, много микроэлементов (медь, цинк, хром, железо, йод, фтор, селен и т.д.) и макроэлементов (магний, кальций, фосфор, калий, хлор, серу) .

9. Популярные фрукты также помогают печени – хлорогеновая кислота выводит из организма щавелевую кислоту (не органическую ее форму, а промежуточного продукта метаболизма, который в чрезмерных количествах может вызвать нарушение работы почек и мочевыводящих путей).

10. Кроме того, яблоки снимают стресс, успокаивают и помогают заснуть. К слову, 100 граммов яблока содержит лишь 52 калории.

via GIPHY

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Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Профилактика заболеваний Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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