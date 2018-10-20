Что произойдет, если есть мороженое каждый день

Мороженое – один из самых любимых десертов детей и взрослых. А по словам ученых, им стоит лакомиться каждый день.

Во время исследования добровольцы регулярно ели мороженое на завтрак, а после этого выполняли тестовые задания, передает Мed2.

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Ученые из клинического центра в Японии и коллеги из Университета Кэрин зафиксировали интересную закономерность – регулярное употребление мороженого утром способствовало развитию умственных способностей у участников эксперимента.

Ученые утверждают, что такое лакомство стимулирует к активной деятельности головной мозг, улучшая интеллект.

По словам медиков, сейчас трудно понять, почему мороженое имеет такое воздействие на центральный отдел нервной системы, но активность головного мозга действительно растет после того, как люди съедают мороженое.

Важно помнить, что польза мороженое принесет, приготовленное из натуральных ингредиентов. И не переборщите с порцией, чтобы положительное влияние на мозг не превратилось в лишние килограммы на животе и бедрах.

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