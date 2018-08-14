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Что произойдет, если есть по два яйца в день

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Яйца
Яйца / filippo-ongaro.it

Съедать по два куриных яйца ежедневно чрезвычайно полезно для организма, если у вас отсутствуют противопоказания.

По словам ученых, при употреблении двух куриных яиц в день организм получит необходимое количество холина, передает Мedikforum.

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Это вещество, которое является необходимым для нормальной активности фосфолипидов, которые обеспечивают коммуникацию клеток головного мозга. Дефицит холина влияет на снижение памяти.

Холин помогает снизить риск развития онкологических заболеваний почти на 18 процентов.

Куриные яйца также содержат комплекс витаминов группы B, важных для здоровья кожи, ногтей, волос и нервной системы.

Холестерин з яєць не шкідливий

Холестерин из яиц не вреден

Кроме того, употребление яиц способствует образованию красных кровяных телец у беременных и защищает от задержки умственного развития малыша.

Холестерин из яиц не вреден – он сбалансирован фосфатидами и омега-3 кислотами, которые снижают уровень жировых соединений триглицеридов. А это, соответственно, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Лютеин помогает поддерживать здоровое состояние органов системы зрения.

Специалисты добавляют, что благодаря аминокислотам и белку куриные яйца помогают замедлять процесс старения. А еще употребление яиц способствует исчезновению пигментных пятен и даже – разглаживает морщины.

Споживання курячих яєць допомагає сповільнювати процес старіння

Употребление куриных яиц помогает замедлять процесс старения

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания Долголетия
Источник: 24 Канал
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