Что произойдет, если есть рыбий жир ежедневно

Около трети смертей во всем мире связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но жители морских стран меньше страдают такими заболеваниями. А все из-за рыбьего жира.

Рыбий жир содержит ценные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые помогают сохранить здоровье сердца и сосудов, передает 24apteka.

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По словам специалистов, если регулярно принимать рыбий жир, это окажет положительное влияние на здоровье.

1. Уменьшится риск развития болезней сердца, сосудов и проблем с моторными навыками.

2. Быстрое и гибкое мышление обеспечат те же омега-3 кислоты, которые укрепляют связки нервных клеток, улучшают время реакции и повышают функции мозга.

3. Этот продукт укрепит иммунную систему – тело сможет быстрее справиться с инфекциями.

4. Жир улучшает выносливость и помогает быстрее восстановиться после тренировок.

5. Со стрессом тоже удастся скорее справиться. Кроме того, уменьшится давление на глаза.

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