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      Что произойдет, если есть сливочное масло ежедневно

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      Сливочное масло – польза и вред
      Сливочное масло – польза и вред / unsplash.com

      Пятьдесят граммов сливочного масла восполняет 1/3 ежедневной нормы витамина А, необходимого организму для острого зрения и нормальной работы иммунной системы.

      Сливочное масло содержит не менее 75,5% жиров, более половины из них составляют насыщенные жирные кислоты, передает Сosmo.

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      Полезные свойства масла

      1. Сливочное масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта, ведь витамин А заживляет мелкие повреждения в желудке.

      2. Олеиновая кислота помогает снизить риск развития онкозаболеваний.

      3. Сливочное масло особенно полезно для жителей стран с суровым климатом, ведь оно – прекрасный источник энергии, которая помогает согреться.

      via GIPHY

      Куда добавлять масло и с чем употреблять?

      Масло придает соусу домашнего приготовления плотности, также его добавляют к выпечке – оно делает пирог более румяным, а начинку – более мягкой. Цельнозерновой хлеб с маслом – идеальное сочетание полезных жиров, витаминов и углеводов.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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