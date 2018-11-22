Что произойдет, если есть сливочное масло ежедневно

Пятьдесят граммов сливочного масла восполняет 1/3 ежедневной нормы витамина А, необходимого организму для острого зрения и нормальной работы иммунной системы.

Сливочное масло содержит не менее 75,5% жиров, более половины из них составляют насыщенные жирные кислоты, передает Сosmo.

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Полезные свойства масла

1. Сливочное масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта, ведь витамин А заживляет мелкие повреждения в желудке.

2. Олеиновая кислота помогает снизить риск развития онкозаболеваний.

3. Сливочное масло особенно полезно для жителей стран с суровым климатом, ведь оно – прекрасный источник энергии, которая помогает согреться.

Куда добавлять масло и с чем употреблять?

Масло придает соусу домашнего приготовления плотности, также его добавляют к выпечке – оно делает пирог более румяным, а начинку – более мягкой. Цельнозерновой хлеб с маслом – идеальное сочетание полезных жиров, витаминов и углеводов.

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