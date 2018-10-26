Что произойдет, если есть тыкву ежедневно

Тыква – суперполезный продукт, который обогащен витаминами и минералами. Ее нужно включать в ежедневный рацион.

Об этом пишет Cosmo.

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Так как тыква богата никотиновой кислотой и витаминами группы B, ежедневное употребление хорошо повлияет на кожу. Тыква дарит коже свежесть и здоровый внешний вид.

Употребление тыквы хорошо повлияет на сердце. Из-за диетических волокон тыква способна снизить до 40% риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Семена тыквы содержат аминокислоту триптофан, которая способна обеспечить внутреннее спокойствие. Также этот продукт способствует лучшей выработке серотонина для крепкого сна.

Из-за низкой калорийности продукт поможет бороться с приступами переедания. Длительное употребление тыквы является отличной профилактикой онкозаболеваний.

Масло тыквенных семечек содержит фитоэстрогены, защищающие от скачков кровяного давления. Длительное употребление тыквы укрепляет зрение, делает крепче зубы и кости из-за содержания витамина A.

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