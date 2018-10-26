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      Что произойдет, если есть тыкву ежедневно

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      Что произойдет, если есть тыкву ежедневно
      Что произойдет, если есть тыкву ежедневно / Фото из свободных источников

      Тыква – суперполезный продукт, который обогащен витаминами и минералами. Ее нужно включать в ежедневный рацион.

      Об этом пишет Cosmo.

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      Так как тыква богата никотиновой кислотой и витаминами группы B, ежедневное употребление хорошо повлияет на кожу. Тыква дарит коже свежесть и здоровый внешний вид.

      Употребление тыквы хорошо повлияет на сердце. Из-за диетических волокон тыква способна снизить до 40% риск сердечно-сосудистых заболеваний.

      via GIPHY

      Семена тыквы содержат аминокислоту триптофан, которая способна обеспечить внутреннее спокойствие. Также этот продукт способствует лучшей выработке серотонина для крепкого сна.

      Из-за низкой калорийности продукт поможет бороться с приступами переедания. Длительное употребление тыквы является отличной профилактикой онкозаболеваний.

      Масло тыквенных семечек содержит фитоэстрогены, защищающие от скачков кровяного давления. Длительное употребление тыквы укрепляет зрение, делает крепче зубы и кости из-за содержания витамина A.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Профилактика заболеваний Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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