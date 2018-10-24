Что произойдет, если ежедневно употреблять ананас

Ананасовый сок считается одним из самых полезных напитков для желудка. Кроме того, тропический фрукт имеет немало лечебных свойств.

1. По словам медиков, бромелайн, содержащийся в ананасе, улучшает пищеварение, передает Ritely.

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В частности, высокое содержание диетических волокон помогает улучшить функцию кишечника. Уменьшив воспаление в кишечнике, это может помочь сбросить лишний вес.

2. Высокое содержание витамина С помогает предотвратить респираторные заболевания. А если уже есть кашель или простуда – ананас поможет очистить пазухи и уменьшить количество мокроты.

3. Также фрукт улучшит уровень психического здоровья, так как имеет высокий уровень триптофана, который помогает организму вырабатывать гормон счастья – серотонин. И еще один бонус фрукта – 100 грамм ананаса содержит всего 50 калорий.

Диетологи рекомендуют добавить порезанный ананас в кувшин с водой и поставить в холодильник. Утром вас ждет вкусная и полезная ананасовая вода.

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