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      Что произойдет, если ежедневно употреблять ананас

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      Что произойдет, если ежедневно употреблять ананас
      / 24tv.ua

      Ананасовый сок считается одним из самых полезных напитков для желудка. Кроме того, тропический фрукт имеет немало лечебных свойств.

      1. По словам медиков, бромелайн, содержащийся в ананасе, улучшает пищеварение, передает Ritely.

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      В частности, высокое содержание диетических волокон помогает улучшить функцию кишечника. Уменьшив воспаление в кишечнике, это может помочь сбросить лишний вес.

      2. Высокое содержание витамина С помогает предотвратить респираторные заболевания. А если уже есть кашель или простуда – ананас поможет очистить пазухи и уменьшить количество мокроты.

      via GIPHY

      3. Также фрукт улучшит уровень психического здоровья, так как имеет высокий уровень триптофана, который помогает организму вырабатывать гормон счастья – серотонин. И еще один бонус фрукта – 100 грамм ананаса содержит всего 50 калорий.

      Диетологи рекомендуют добавить порезанный ананас в кувшин с водой и поставить в холодильник. Утром вас ждет вкусная и полезная ананасовая вода.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Лечение Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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