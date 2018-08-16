12:29
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Что произойдет, если отказаться от соли

371 Читати новину українською
Что произойдет, если отказаться от соли
Что произойдет, если отказаться от соли / unsplash.com

Еда без соли кажется безвкусной, но не стоит забывать, что это всего лишь усилитель вкуса продуктов.

Если употреблять слишком много соли, тело начинает задерживать лишнюю жидкость в организме, чрезмерное количество калия и натрия, сообщает 24apteka.

Читайте также: Что произойдет, если кушать по два яйца ежедневно

В результате этого может даже дойти до полного обезвоживания организма, что грозит язвой желудка. Также избыток соли приводит к болезням артерий, повышению кровяного давления и увеличению количества жидкости у людей с заболеваниями сердца, печени или почек.

via GIPHY

Кроме того, пища с очень высоким содержанием соли может спровоцировать развитие рака желудка. Также могут образовываться мешки под глазами.

Но ученые предостерегают: совсем от соли тоже не стоит отказываться, ведь это тоже плохо повлияет на работу организма. Она контролирует кровяное давление и работу мышц и нервов.

Также недостаток соли в организме может спровоцировать развитие гипонатриемии, которая дает о себе знать такими симптомами:

- тошнота и рвота;
- головная боль;
- повышенная нервозность, головокружение;
- усталость;
- беспокойство и раздражительность;
- мышечная слабость, спазмы или судороги.

via GIPHY

Низкое потребление натрия может привести к плохих показателей при сахарном диабете второго типа, поскольку оно вызывает резистентность к инсулину.

Запас натрия в организме следует поддерживать в норме, ведь немало натрия выходит из организма вместе с потом. По данным Института медицины, человеку необходимо около 15 грамм соли в день.

Поэтому полностью отказываться от употребления соли не стоит.

via GIPHY

По словам канадских ученых, норма потребления соли должна не превышать 4,7 грамма в день.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сегодня, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сегодня, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
сегодня, 10:02 Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сегодня, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук