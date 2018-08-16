Что произойдет, если отказаться от соли

Еда без соли кажется безвкусной, но не стоит забывать, что это всего лишь усилитель вкуса продуктов.

Если употреблять слишком много соли, тело начинает задерживать лишнюю жидкость в организме, чрезмерное количество калия и натрия, сообщает 24apteka.

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В результате этого может даже дойти до полного обезвоживания организма, что грозит язвой желудка. Также избыток соли приводит к болезням артерий, повышению кровяного давления и увеличению количества жидкости у людей с заболеваниями сердца, печени или почек.

Кроме того, пища с очень высоким содержанием соли может спровоцировать развитие рака желудка. Также могут образовываться мешки под глазами.

Но ученые предостерегают: совсем от соли тоже не стоит отказываться, ведь это тоже плохо повлияет на работу организма. Она контролирует кровяное давление и работу мышц и нервов.

Также недостаток соли в организме может спровоцировать развитие гипонатриемии, которая дает о себе знать такими симптомами:

- тошнота и рвота;

- головная боль;

- повышенная нервозность, головокружение;

- усталость;

- беспокойство и раздражительность;

- мышечная слабость, спазмы или судороги.

Низкое потребление натрия может привести к плохих показателей при сахарном диабете второго типа, поскольку оно вызывает резистентность к инсулину.

Запас натрия в организме следует поддерживать в норме, ведь немало натрия выходит из организма вместе с потом. По данным Института медицины, человеку необходимо около 15 грамм соли в день.

Поэтому полностью отказываться от употребления соли не стоит.

По словам канадских ученых, норма потребления соли должна не превышать 4,7 грамма в день.

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