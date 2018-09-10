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Что произойдет, если полностью отказаться от глютена

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Чем опасен отказ от глютена
Чем опасен отказ от глютена / health.harvard.edu

В последнее время набирает популярность режим питания, который исключает глютен. Но стоит ли слепо следовать моде и вносить радикальные изменения в рацион?

Некоторые люди имеют аллергию на глютен, поэтому они не могут есть продукты с этим компонентом, пишет 24apteka. Но здоровым людям нужно задуматься и ознакомиться с последствиями отказа от глютена.

Читайте также: Как существенно снизить риск хронических болезней: ответ диетолога

1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Глютен содержит клетчатку, является источником растительного волокна. Если вы отказываетесь от этих продуктов, то желудочно-кишечный тракт не получит дополнительной порции клетчатки. Дефицит суточной нормы растительных волокон приведет к хроническому запору, а в долгосрочной перспективе – к заболеваниям, которые могут повлиять на другие системы организма (диабет и сердечно-сосудистые болезни).

Відмова від глютену спричинить проблеми зі шлунково-кишковим трактом
Отказ от глютена повлечет проблемы с желудочно-кишечным трактом

2. Повышение риска сердечно-сосудистых болезней

Ученые обнаружили, что отказ от глютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, которые в высокой концентрации содержатся в зернах, предотвращают сердечные болезни.

3. Ослабление иммунитета

Витамины группы B, содержащиеся в зерновых культурах, отвечают за сырье для производства энергии, за защиту для функций нервной системы и иммунитета. Также отказ от продуктов, содержащих глютен, приводит к авитаминозу и ослаблению иммунитета.

Ослаблення імунітету
Ослабление иммунитета

4. Дестабилизация уровня сахара

Применение обработанных продуктов без клейковины (хлеб, тесто для пиццы, булочки, макароны и крекеры) могут увеличить уровень сахара в крови. В долгосрочной перспективе ведет к диабету.

Почему люди отказываются от глютена? Глютен – это комплекс растительных белков, которые содержатся в злаковых культурах. По словам врача Натальи Самойленко, в современных злаковых культурах (селекционных и генномодифицированных сортах) процентное содержание глютена намного выше, чем в диких сортах. Таким образом, современный человек потребляет большее количество глютена, чем его предки. Именно это и приводит к системным нарушениям в организме среди которых – сердечно-сосудистые заболевания, рак, анемия, волчанка, остеопороз, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диабет Сердечно-сосудистые заболевания Желудочно-кишечный тракт Диеты
Источник: 24 Канал
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