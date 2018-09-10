Что произойдет, если полностью отказаться от глютена

В последнее время набирает популярность режим питания, который исключает глютен. Но стоит ли слепо следовать моде и вносить радикальные изменения в рацион?

Некоторые люди имеют аллергию на глютен, поэтому они не могут есть продукты с этим компонентом, пишет 24apteka. Но здоровым людям нужно задуматься и ознакомиться с последствиями отказа от глютена.

Читайте также: Как существенно снизить риск хронических болезней: ответ диетолога

1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом



Глютен содержит клетчатку, является источником растительного волокна. Если вы отказываетесь от этих продуктов, то желудочно-кишечный тракт не получит дополнительной порции клетчатки. Дефицит суточной нормы растительных волокон приведет к хроническому запору, а в долгосрочной перспективе – к заболеваниям, которые могут повлиять на другие системы организма (диабет и сердечно-сосудистые болезни).



Отказ от глютена повлечет проблемы с желудочно-кишечным трактом



2. Повышение риска сердечно-сосудистых болезней



Ученые обнаружили, что отказ от глютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, которые в высокой концентрации содержатся в зернах, предотвращают сердечные болезни.



3. Ослабление иммунитета



Витамины группы B, содержащиеся в зерновых культурах, отвечают за сырье для производства энергии, за защиту для функций нервной системы и иммунитета. Также отказ от продуктов, содержащих глютен, приводит к авитаминозу и ослаблению иммунитета.



Ослабление иммунитета



4. Дестабилизация уровня сахара



Применение обработанных продуктов без клейковины (хлеб, тесто для пиццы, булочки, макароны и крекеры) могут увеличить уровень сахара в крови. В долгосрочной перспективе ведет к диабету.

Почему люди отказываются от глютена? Глютен – это комплекс растительных белков, которые содержатся в злаковых культурах. По словам врача Натальи Самойленко, в современных злаковых культурах (селекционных и генномодифицированных сортах) процентное содержание глютена намного выше, чем в диких сортах. Таким образом, современный человек потребляет большее количество глютена, чем его предки. Именно это и приводит к системным нарушениям в организме среди которых – сердечно-сосудистые заболевания, рак, анемия, волчанка, остеопороз, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.