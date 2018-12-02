Что произойдет, если полностью отказаться от сладостей

В детстве родители предупреждали об опасности курения, алкоголя, наркотиков, но ни разу не говорили о зависимости от сахара. Исследования подтверждают, что сахар вызывает наркотическое привыкание.

Сахар пагубно влияет на организм человека, он приводит к проблемам с кожей, зубами, сердцем, пишет Elle. Из-за сахаар у людей возникают перепады настроения.

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Через пол часа

Если человек откажется от куска шоколада и выдержит в течение 20-30 минут, то съесть сладкого не захочется. Отказ от этого продукта уменьшит риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Через день

После отказа от сахара на сутки, человек начнет искать альтернативу – овощи и белки, которые стабилизируют уровень сахара, закаляют нервную систему и служат предохранителем от перепадов настроения.

Отказ от сладкого

Через три дня

В этот период человек испытывает сильную тягу съесть что-то сладкое. Она чувствует тревогу, беспокойство и может находиться в первой стадии депрессии.

Через неделю

7 дней – это своеобразный рубикон. У человека улучшается настроение, состояние кожи, он ощущает прилив энергии, исчезнет вялость. Отказ от сладкого уменьшает риск возникновения акне на 87%.

Через месяц

Исключение из рациона сахара улучшит память человека, а также увеличит способность человека к обучению.

Через год

Самочувствие и здоровье улучшится в несколько раз. Организм перестанет накапливать сахар для хранения жира, человек может потерять немного веса. В этот период можно позволить немного сладостей для вдохновения без страха сорваться.

Диетологи советует составлять свой режим питания так, чтобы 80% рациона составляла здоровая пища. Поэтому один-два раза в неделю можно вполне делать себе сладкие исключения.

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