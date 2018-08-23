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Что произойдет, если употреблять ложечку оливкового масла

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Оливковое масло
Оливковое масло / uk.baker-group.net

Оливковое масло – замечательный источник здоровых жиров и питательных веществ, необходимых для здоровья.

По словам специалистов, привычка употреблять одну чайную ложечку этого масла натощак приносит много пользы для здоровья, передает 24apteka.

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Как подтвердили результаты исследований, оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку.

Оно помогает работе толстой кишки, очищает от токсинов печень, а еще очень полезно для кожи, волос, ногтей и костей.

Благодаря большому количеству жира омега-3 оно дает ощущение сытости, стимулирует обмен веществ, укрепляет иммунную систему и защищает сердце от болезней.

Оливковое масло – один из лучших продуктов с противовоспалительным действием. Также оно помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что полезно людям, у которых диабет.

Также этот продукт защищает мозг от серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, снижает риск депрессии и улучшает память.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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