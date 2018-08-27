Что произойдет, если вы полностью откажетесь от кофе
Кофе – это утренний ритуал большинства людей. Он позволяет проснуться и продуктивнее работать на работе. Но что произойдет, если отказаться от употребления этого популярного напитка?
Ученые утверждают, что резкий отказ от кофе может привести к головной сильной боли, пишет 24apteka.
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Половина людей, которая решила рискнуть и отказаться от употребления напитка, в течение двух недель чувствовала слабость, головную боль, головокружение, раздражительность, тревожность, проблемы с памятью.
Для некоторых людей кофе улучшает моторику кишечника, стимулирует работу пищеварительной системы. Для них отказ от кофе приводят к запорам и замедлению обмена веществ.
Эксперты отмечают, что употребление кофе за 6 часов до сна может нарушить биологический ритм человека. Именно поэтому, если вы решили отказаться от кофе, нужно это делать постепенно.
Сначала после отказа от кофе люди будут чувствовать слабость и усталость. Однако есть и "плюсы": вы сможете лучше высыпаться и избавитесь от бессонницы.
Кофе негативно влияет на эмаль зубов. Отказавшись от этого напитка, у вас появится возможность сохранить белоснежную улыбку. Также уменьшается риск образования зубного камня.
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