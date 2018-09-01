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Что произойдет, если завтракать каждый день овсянкой

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Можно ли завтракать овсянкой ежедневно
Можно ли завтракать овсянкой ежедневно / unsplash.com

Овсянка является питательным и самым полезным завтраком во всем мире. И несмотря на ее полезные свойства не стоит завтракать овсяной кашей всю неделю, достаточно 4-5 дней.

1. Овсянка способствует очищению организма от токсинов и других вредных веществ, в частности, жировых отложений, которые скапливаются на стенках артерий, передает 24apteka.

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Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина.

2. Она способствует снижению сахара в крови, поэтому это прекрасный завтрак для диабетиков. Также этот продукт улучшает усвоение крахмала и помогает стабилизировать уровень сахара с первого приема пищи.

via GIPHY

3. Употребление овсянки улучшает пищеварение, уменьшая количество желчных кислот. Любителей такого завтрака не будут беспокоить запоры.

4. Еще этот продукт может защитить организм от развития раковых опухолей – постоянное употребление снижает риск возникновения рака молочной железы и толстой кишки на 10%.

5. Из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот и линоленовой кислоты овсяная каша очень полезна для сердечной мышцы.

via GIPHY

6. Она положительно влияет на работу центральной нервной системы благодаря содержанию витаминов группы В.

7. Продукт помогает бороться с остеопорозом – предотвращает деминерализацию организма и поддерживает здоровье костей.

8. Овсянка – частый продукт многих диет, ведь помогает сбросить лишний вес.

9. Овсянка зарядит достаточным количеством энергии до следующего приема пищи. Особенно она полезна для людей, у которых много умственного труда.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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