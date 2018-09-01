Что произойдет, если завтракать каждый день овсянкой

Овсянка является питательным и самым полезным завтраком во всем мире. И несмотря на ее полезные свойства не стоит завтракать овсяной кашей всю неделю, достаточно 4-5 дней.

1. Овсянка способствует очищению организма от токсинов и других вредных веществ, в частности, жировых отложений, которые скапливаются на стенках артерий, передает 24apteka.

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Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина.

2. Она способствует снижению сахара в крови, поэтому это прекрасный завтрак для диабетиков. Также этот продукт улучшает усвоение крахмала и помогает стабилизировать уровень сахара с первого приема пищи.

3. Употребление овсянки улучшает пищеварение, уменьшая количество желчных кислот. Любителей такого завтрака не будут беспокоить запоры.

4. Еще этот продукт может защитить организм от развития раковых опухолей – постоянное употребление снижает риск возникновения рака молочной железы и толстой кишки на 10%.

5. Из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот и линоленовой кислоты овсяная каша очень полезна для сердечной мышцы.

6. Она положительно влияет на работу центральной нервной системы благодаря содержанию витаминов группы В.

7. Продукт помогает бороться с остеопорозом – предотвращает деминерализацию организма и поддерживает здоровье костей.

8. Овсянка – частый продукт многих диет, ведь помогает сбросить лишний вес.

9. Овсянка зарядит достаточным количеством энергии до следующего приема пищи. Особенно она полезна для людей, у которых много умственного труда.

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