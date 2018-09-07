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Что произойдет с организмом, если на месяц стать веганом: эксперимент

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Что произойдет с организмом, если на месяц стать веганом
Что произойдет с организмом, если на месяц стать веганом / hudeyko.ru

В последние годы вегетарианство и веганство стали особенно популярными – люди беспокоятся о своем здоровье, благосостоянии животных и окружающей среды.

Веганы не едят мясо, рыбу, желатин и молочные продукты и продукты животного происхождения (яйца, творог, мясо), передает ВВС.

Насколько трудно перейти на такой способ питания и какие преимущества для здоровья это имеет, решил испытать ведущий программы "Trust Me i'm A Doctor" (BBC Two) Джайлз Ео.

Читайте также: Полезно ли для здоровья вегетарианство

Сложности веганства

Он столкнулся с тем, что продукты животного происхождения также содержат макароны и майонез (в составе есть яйца), вино тоже нельзя – при изготовлении некоторых алкогольных напитков используют рыбьи кости или животные протеины.

Веганская диета может грозить недостатком витамина D, поэтому, став веганом, нужно употреблять некоторые виды соевого молока, рисовое молоко, органический апельсиновый сок и злаки. Можно также принимать витамин D дополнительно в виде пищевой добавки.

Чи корисне веганство

Веганы не едят мясо, рыбу, желатин, молочные продукты и все продукты животного происхождения

Дефицит йода – еще одна проблема веганов. Больше всего йода содержит коровье молоко, значительно меньше – миндальное молоко. Придется отдельно принимать пищевые добавки и есть водоросли, в частности, морскую капусту.

Витамина B12 нет в семенах, орехах или овощах – спасут хлопья, обогащенными витаминами или питательными дрожжами.

Полезно ли веганство?

Исследователи выяснили, что вегетарианство и веганство значительно снижают риск сердечных заболеваний и рака. За месяц веганства Джайлз Ео потерял 4 килограмма, его уровень холестерина снизился на 12%.

Должен признаться, я с предостережением относился к веганству, но, в конце концов, мне даже понравилось. Главным для меня было не пытаться готовить веганские версии блюд, которые я обычно ем с мясом, а вместо этого выбирать рецепты, которые задумывались как веганские от самого начала,
– рассказал Ео.

Чи корисне веганство

Веганство значительно снижает риск сердечных заболеваний и рака

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровое питание Диеты LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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