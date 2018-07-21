Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от алкоголя

Употребление алкоголя – пагубная привычка, без которой не проходит ни одно застолье. И постоянный прием алкоголя даже в небольших количествах, приводит к медленной гибели организма, поскольку страдают от спиртного все важные системы и органы. При этом жизнь без алкоголя имеет ряд весомых преимуществ.

Что происходит с организмом после отказа алкоголя:

1. Если совсем не употреблять алкоголь, у человека существенно улучшится работоспособность, передает Нeaclub. Вы забудете про такие состояния как сонливость, усталость и раздражительность.

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2. Кроме того, человек, который даже раз в неделю употребляет алкоголь, теряет свою энергию, поскольку после каждого приема спиртного организм тратит много сил на восстановление своего нормального состояния.

Если не пить алкоголь – будет ощущаться прилив энергии и внутреннего покоя

3. Просто неоценимый "плюс" отказа – улучшится работа нервной системы. Сон станет более качественным и прочным, соответственно, в течение дня вы будете бодры и более стойки к стрессовым ситуациям.

4. Улучшится общее состояние – организм восстановится, и работа органов и систем приходит в норму. Также окрепнет иммунитет.

Что происходит с организмом после выпитого алкоголя:

- Через 3 дня алкоголь выводится из крови, организм начинает активно очищаться от токсичных веществ.

- Через 7 дней в норму приходит работа нервной системы: человек становится спокойнее, нормализуется сон и ощущается прилив энергии.

- Через 2 недели улучшится работа сердца и сосудов, исчезает головная и мышечная боль, тошнота, улучшается аппетит.

- Через месяц наступает переломный момент – алкоголь выводится из головного мозга.

Отказ от алкоголя убережет от сбоев нервную систему

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