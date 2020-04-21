Что произошло с рынком нефти: объяснение простыми словами

Минусовые цены на нефть – такое произошло впервые в истории США. Пандемия COVID-19 обвалила стоимость фьючерсов – то есть сделок на поставку нефти со сроком исполнения в мае.

Почему так произошло и что ожидать Украине – читайте в материале 24 канала.

Детальное объяснение от финансового аналитика Что случилось на рынке нефти?

Почему произошел обвал цен на нефть

Самолеты простаивают, а в компании – временная администрация: вторая по величине авиакомпания Австралии Virgin оказалась на грани банкротства. Из-за пандемии COVID-19 ей пришлось закрыть все свои рейсы. Не лучше ситуация у европейских и американских авиакомпаний. Карантин и закрытие границ обвалили спрос на все виды перевозок. А это в свою очередь привело к сокращению спроса на нефть.

Хранилища заполнены, никто не покупает нефть

Крупнейшее нефтехранилище США уже заполнено почти на 70%. Американским добытчикам и нефтетерйдерам просто нет, где хранить избыток черного золота, который образовался из-за сокращения спроса. При этом вследствие нефтяной войны России, США и ОАЭ на мировом рынке образовалось избыточное предложение. Все это вместе обвалило американский нефтяной рынок. Цены на фьючерсы, то есть контракты на поставки нефти в мае упали до почти минус 40 долларов за баррель.

Никто не покупает нефть. Поэтому приходится платить людям, чтобы они ее забрали. Что мы и увидели сегодня на рынке,

– заявил эксперт по нефтяным рынкам Дэн Дикер.



Все, что известно об обвале рынка нефти / Инфографика 24 канала

Что с договоренностями России, США и ОАЭ

Даже договоренности, которых достигли Россия, США и ОАЭ на прошлой неделе о сокращении добычи нефти, не могут повлиять на нынешнюю ситуацию – ибо начнут действовать лишь с мая. Сейчас же нефть просто негде хранить. И Дональд Трамп взялся спасать нефтедобывающую отрасль США.

Мы будем заполнять наши государственные стратегические нефтяные резервы. Мы надеемся взять на хранение 75 миллионов баррелей,

– отметил президент США Дональд Трамп.

Для этого США даже готовы задействовать нефтетанкеры, как это делали во времена кризиса 2008 года. Впрочем, уже сейчас эксперты утверждают, что кризис серьезнее предыдущего и пока никто не берется прогнозировать, когда цены на нефтяном рынке стабилизируются. Ведь пандемия COVID-19 пока не остановлена и ограничения остаются в силе.

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Что делать Украине

В такой сложной ситуации Украине стоит задуматься над национальными приоритетами – считают эксперты.

"В Украине отсутствует резерв нефти и нефтепродуктов, который должен быть создан в соответствии с обязательствами Украины при присоединении к Европейскому Союзу", – отметил директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Спегин.

И падение цен на нефть на мировых рынках – именно то время, когда стоит создавать такой резерв. Впрочем, в Украине пока нет соответствующей законодательной базы и денег в бюджете.

Снизятся ли цены на топливо

Тем временем простым украинцам не стоит надеяться на стремительное снижение цены на топливо на фоне такого падения цен на нефть на мировых рынках.

"При поставках физического товара, физической нефти не может быть отрицательной цены, потому что в случае, если для поставщика нефтепродукции операция убыточна, он прекращает свою деятельность", – пояснил директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Спегин.

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Украина напрямую не закупает нефть в США. Большинство нефтепродуктов к нам поступают из России и Беларуси, которая фактически перерабатывает российское черное золото. А цена на российскую нефть зависит от котировок на европейских рынках, которые не испытали такого обвала как американские. Поэтому пока рассчитывать на значительное сокращение топлива для конечных потребителей в Украине не стоит.

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