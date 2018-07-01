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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Что провоцирует мигрень у мужчин: неожиданное открытие ученых

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Что провоцирует мигрень у мужчин: неожиданное открытие ученых
/ deyerler.org

У мужчин, которые страдают на мигрень, повышенный уровень женских половых гормонов в крови.

Такое соответствие заметили голландские ученые из Leiden University Medical Centre, передает "Страна здоровья".

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Они провели исследование среди мужчин, которые страдают от приступов мигрени в среднем трижды в месяц и тех, кто никогда не болел мигренью. Они не принимали лекарств, которые бы влияли на гормональный фон. Все участники исследования имели нормальный индекс массы тела, что соответствует возрасту.

В течение дня ученые каждые 3 часа брали у добровольцев кровь и измеряли уровни эстрадиола (эстроген) и тестостерона. У мужчин с мигренью кровь брали до тех пор, пока у них не случался приступ.

Выяснилось, что пациенты с мигренью в период, когда у них не было нападения, имели повышенный уровень эстрогена в крови.

А за 24 часа до начала приступа уровень тестостерона у мужчин рос. Также развивались симптомы мигрени: усталость, ригидность мышц (повышение их тонуса), острое чувство голода.

А из-за дефицита тестостерона происходила смена настроения, дефицит энергии, нарушение потенции и прочее. На эти проявления недостатка мужских гормонов жаловались 61% представителей сильного пола.

Как известно, уровень эстрогена влияет на течение мигрени у женщин. Ученые выяснили, что он определяет и то, как развивается мигрень у мужчин.

Что такое мигрень?Это хроническое расстройство, которое характеризуется периодической головной болью средней и высокой интенсивности, часто связанной с поражением вегетативной нервной системы. Во всем мире больше, чем 10 % населения страдает мигренью в том или ином периоде жизни.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: исследования Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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