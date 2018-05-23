Что публикует в Instagram девушка Неймара: соблазнительные фото (18+)
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар едет на чемпионат мира без своей девушки Бруно Маркезин – так решили тренера.
По их мнению, такое решение будет способствовать лучшей концентрации футболиста на игре. Они убеждены, что подружка будет только отвлекать Неймара от дела.
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Девушка Неймара – Бруно Маркезин – довольно известная бразильская актриса. Она смело публикует в сетях соблазнительные кадры:
Источник: 24 Канал
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