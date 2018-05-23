Что публикует в Instagram девушка Неймара: соблазнительные фото (18+)

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар едет на чемпионат мира без своей девушки Бруно Маркезин – так решили тренера.

По их мнению, такое решение будет способствовать лучшей концентрации футболиста на игре. Они убеждены, что подружка будет только отвлекать Неймара от дела.

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Девушка Неймара – Бруно Маркезин – довольно известная бразильская актриса. Она смело публикует в сетях соблазнительные кадры:

unforgettable Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) 20 Сер 2017 р. о 10:32 PDT

MYKONOS Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) 28 Сер 2017 р. о 8:00 PDT

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) 10 Лип 2017 р. о 11:09 PDT