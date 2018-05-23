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Что публикует в Instagram девушка Неймара: соблазнительные фото (18+)

75 Читати новину українською
Бруно Маркезин
Бруно Маркезин / Фото з соцсетей

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар едет на чемпионат мира без своей девушки Бруно Маркезин – так решили тренера.

По их мнению, такое решение будет способствовать лучшей концентрации футболиста на игре. Они убеждены, что подружка будет только отвлекать Неймара от дела.

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Девушка Неймара – Бруно Маркезин – довольно известная бразильская актриса. Она смело публикует в сетях соблазнительные кадры:

 

BREATHE. by @brucamoreira

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

"Ninguém está aqui para nos ferir. Todos estão ocupados com as suas próprias feridas. Cada um traz as suas dores, traumas, desafios e conflitos consigo mesmo. Na dificuldade ou resistência de olhar para dentro e lidar com as suas próprias questões, por vezes acabam por agredir o mundo externo. Vociferam, mentem, traem. Essas atitudes são, na verdade, um pedido de socorro que emana de suas almas aflitas. Em vez de tomar a agressão do outro para si, revida-la ou amargar aquela decepção, podemos ser compassivos e devolver uma vibração diferente ao Universo. Entender a dor do outro. Perceber que aquilo que o outro faz a mim, ele faz antes a ele mesmo. O que você espera que o outro te dê nem sempre é o que o outro tem para te dar naquele momento. Cada um conhece e enfrenta a sinuosidade e percalços do seu próprio caminho. Se alguém disparar uma flecha contra você, permita que ela atravesse sem tocar no seu Ser. Seu espírito não se permite ferir ou se sentir afrontado. Reagir é apenas uma escolha sua. Lembre-se de que não existem apenas a agressividade ou a passividade. Entre elas, reside a serenidade. O puro estado do Ser. Aquele que compreende que somos todos um, mas que cada um se manifesta na Terra como forma única e singular. Cada qual com o seu tempo, suas dores, sua busca, suas ilusões e suas verdades. E feridas antigas, que todos estão lutando para cicatrizar." (fotos @brucamoreira ) (texto incrível da página @xamanismonatural que o querido @johnnyomassaro compartilhou comigo. Obrigada por dividir!)

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

@bazaarbr foto @jorgebispo

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

Aquele solzinho de fim de tarde na minha casa em Noronha... ️ @pousadamariabonitanoronha by @raul

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

Eu não quero ir embora desse paraíso @raul

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

AQUELES Infante menina luz em casa, pureza divina de criança Observava o céu e a si mesma, sem muitas questões ‘ser’ não era verbo conjugado, qual somente crianças entendem bem Olhava e dizia tanto porque o silêncio não lhe era problema mas sim sua força maior Olhava e dizia para si sim, e depois distribuia amor àqueles: os outros que eram ela O tempo é mulher brincalhona qual um leoa jovem descortinando a selva com suas ancas fortes e suntuosas… O tempo é mulher destemida Cheia de sou, és, somos… Quem somos nós, mulher? Continuo brilho do erê qual raio inebriante seguido de trovoadas e chuva dos olhos dela, e de sua boca uma flor se abre: suntuoso e radiante copo de leite vermelho De Jesuita Barbosa

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

dia! @topmagazine

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

unforgettable

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

MYKONOS

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

 

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

 

Допис, поширений Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

 

Теги: LifeStyle Эротика Фотоновости
Источник: 24 Канал
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