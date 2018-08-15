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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что публикует в Instagram победительница Мисс Украина Вселенная 2018 Карина Жосан

20 Читати новину українською
Карина Жосан
Карина Жосан

Одесситка Карина Жосан, которая 14 августа стала Мисс Украина Вселенная 2018, активно ведет свою страницу в Instagram.

14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан.

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Профиль девушки заполнен соблазнительными фото, лакшери снимками и рекламными сообщениями.

Девушка часто публикует типовые фотографии с большими букетами роз и из элитного шопинга.

 

Off to France️#france #paris #cannes

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

Также в Карины Жосан довольно часто можно встретить снимки в самолете.

 

Off to France️#france #paris #cannes

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

 

Дорогие мои️Этот пост хочу посвятить именно вам! Всем тем,кто изо дня в день не жалея лайка и комментария вдохновляет меня и поднимает настроение,кто от души радуется моим успехам и всегда поддержит добрым словомБольше половины из вас я совершенно не знаю,мы лично не знакомы,никогда не виделись и вряд ли встретимся когда либо вообще,но просто большое СПАСИБО,что вы у меня есть и вы со мнойЗа последние пару дней я получила огромное количество сообщений в директ (столько,сколько не получала даже во время Каннского Кинофестиваля) о том,какое удовольствие вы получаете от сторис которыми я делюсь с вами и от моей странички в целомЯ очень стараюсь,правда!) Мне безумно приятно,когда люди вдохновляются моим примером,именно это заставляет меня все больше и больше работать над собой и развиваться?Вы мотивируете меня и заряжаете позитивной энергиейСпасибо,что вы у меня естьВаша Карина Жосан#thankyouall

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

 

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 канал
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