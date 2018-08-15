Что публикует в Instagram победительница Мисс Украина Вселенная 2018 Карина Жосан

Одесситка Карина Жосан, которая 14 августа стала Мисс Украина Вселенная 2018, активно ведет свою страницу в Instagram.

14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан.

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Профиль девушки заполнен соблазнительными фото, лакшери снимками и рекламными сообщениями.

Девушка часто публикует типовые фотографии с большими букетами роз и из элитного шопинга.

Также в Карины Жосан довольно часто можно встретить снимки в самолете.