Что публикует в Instagram победительница Мисс Украина Вселенная 2018 Карина Жосан
Одесситка Карина Жосан, которая 14 августа стала Мисс Украина Вселенная 2018, активно ведет свою страницу в Instagram.
14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан.
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Профиль девушки заполнен соблазнительными фото, лакшери снимками и рекламными сообщениями.
Девушка часто публикует типовые фотографии с большими букетами роз и из элитного шопинга.
Также в Карины Жосан довольно часто можно встретить снимки в самолете.
Источник: 24 канал
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