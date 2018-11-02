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      Что расскажет телосложение о характере человека

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      Что расскажет телосложение о характере человека
      Что расскажет телосложение о характере человека / unsplash.com

      Телосложение и характер человека тесно связаны в восприятии окружающих. В частности, владельцев крупных тел чаще воспринимают негативно.

      Об этом рассказали психолог из Университета Техаса в Далласе (США) Ин Ху и его коллеги, передает Еurek Аlert!

      Ученые создали 140 реалистичных компьютерных моделей мужчин и женщин разного телосложения. После этого они попросили добровольцев описать особ, выбрав несколько из 30 предложенных черт характера.

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      Выяснилось, что людям с больших телами чаще приписывают негативные черты, в частности, лень и халатность, а стройные тела ассоциируются с уверенностью в себе и инициативностью.

      Женские телосложения типа "груша" и мужские (широкие плечи и узкие бедра) ассоциируются с активностью и экстраверсией (тип личности или поведения, ориентированный на внешний мир и окружающих), иногда – конфликтный характер.

      А вот люди с менее выразительными формами кажутся более пассивными, робкими, зависимыми и заслуживающими доверие.

      via GIPHY

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      Теги: Психология LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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