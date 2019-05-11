Что Россия сейчас делает в Черном и Азовском морях: заявление Минобороны

Россия постоянно блокирует огромные акватории Черного и Азовского морей. Наибольшую активность страна-агрессор сейчас проявляет в западной части Черного моря, где она незаконно захватила подводные месторождения нефти и газа Украины.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время брифинга рассказал, что ситуация в морских акваториях Азовского и Черного морей до сих пор остается сложной.

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Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории. Особая активность РФ в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, которые постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается исключительно наших экономических зон, также есть постоянно под контролем боевых кораблей России,

– сказал он.

Чиновник добавил, что сейчас контроль прохода кораблей через Керченский пролив остается прерогативой Кремля, что является нарушением международного права относительно свободного гражданского судоходства.

В то же время, ВМС ВСУ уже развернули комплекс сил и средств для охраны экономической деятельности украинских портов в Бердянске и Мариуполе, чтобы исключить угрозы от РФ с морского направления.

Петренко также добавил, что для военно-морской активности Украины является важным увеличение интенсивности присутствия иностранных кораблей в портах и в акватории Черного моря в целом. Он напомнил, что накануне в Одессе завершил пребывание корабль-разведчик ВМС Великобритании, который уже второй раз за последние 5 месяцев заходит в украинские порты. Кроме того, в Украине с начала года уже побывала постоянная военно-морская группа НАТО в составе двух фрегатов Испании и Канады и ракетный эсминец США.

"Это позволяет решать три основные задачи: во-первых, это является фактором сдерживания, балансирования той доминирующей военно-морского присутствия, которую имеет Россия в Черном море. Во-вторых, это помощь отечественным Военно-Морским Силам в образовании и подготовке. Каждый раз происходят мероприятия, как с курсантами Одесской академии, так и с офицерами Командования ВМС, что позволяет повышать их профессиональные навыки. И третье это то, что касается собственно выполнения задач военной реформы по развертыванию новых органов управления ВМС и создания тех военно-технических возможностей, которые позволят реагировать на угрозы с морского направления на ранних стадиях их возникновения", – подытожил Петренко.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.