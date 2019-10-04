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      Что происходит с долларом: объяснение эксперта

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      Что с долларом в Украине, сегодня – все о курсе доллара в Украине
      Почему дешевеет гривна / 24 канал

      Почему гривна начала дешеветь и что делать, чтобы уменьшить влияние курса доллара на ваши сбережения сайту 24 канала объяснил финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков.

      Финансист подчеркнул, что курс ведет себя нерационально. На днях в Нацбанке рассказали, что за последние три дня потратили 200 миллионов долларов на поддержку гривны. Это связано с тем, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее, наоборот – вырос. Тем временем кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's спрогнозировало курс гривны до 2022 года – он составит 28,5 гривен. Эксперты советуют не волноваться, все под контролем.

      Почему гривна падает?

      По словам Васькова, приток валюты в Украину, который имел место до недавнего времени, был вызван желанием иностранных инвесторов заработать на высоких процентах украинских гособлигаций.

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      "Сейчас Министерство финансов объявило, что прекращает эмиссию пятилетних облигаций. К тому же несколько снизились ставки. Поэтому инвесторы стали слишком осторожны. Стоимость гривны пошла вниз. Разговоры о том, что сломан тренд постоянного снижения курса гривны, выглядят неубедительно, потому что у нас нет структурных сдвигов в экономике. С одной стороны, для нас сейчас сложилась благоприятная конъюнктура на аграрном рынке. Но у нас не прибавилось производственного экспорта, то есть фундаментальные предпосылки для изменения тренда отсутствуют", – пояснил Васьков.

      В чем хранить сбережения?

      Эксперт отметил, что стоит правильно хранить свои деньги, разумно их распределяя. Тогда колебания валютных котировок будут не столь страшны.

      Всегда следует соблюдать правила диверсификации. Независимо от того, как меняются курсы. Это может быть 50% в долларах, 20-30% в евро и остальное – в гривне. Часть сбережений стоит держать в гривне, потому что, во-первых, это позволяет более оперативно и гибко зарабатывать. Гривневые депозиты имеют ставки выше валютных, и сегодня есть возможность зарабатывать на ОВГЗ,
      – пояснил финансист.

      Он также напомнил, что все мы имеем ряд регулярных расходов в грывне, которые нужно оплачивать. "Я бы также добавил, что диверсифицировать в валюте – это хорошо, но также нужно работать и с другими инструментами: обратить внимание на корпоративные облигации, возможно, на акции иностранных компаний, инвестиции в бизнес и так далее", – пояснил Васьков.

      Он также отметил, что стоит держать 50% сбережений в долларах, поскольку эта валюта остается для нас главной резервной валютой. "Экономика США все равно остается одной из сильнейших и стабильных. Даже несмотря на последние новости о снижении фондовых индексов, доллар все равно будет более стабильным, чем евро", – сказал он.


      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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