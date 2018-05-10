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Что сейчас происходит под офисом "Интера" в Киеве

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Ситуация под
Ситуация под "Интером" 10 мая / Фото из открытых источников

В четверг утром, 10 мая, в Киеве ситуация у офиса телеканала "Интер" по улице Дмитриевской спокойная. Под стенами здания не происходит никаких акций, также отсутствуют правоохранители.

Об этом сообщает "Укринформ".

При этом около 20 уборщиков отмывают фасад здания и очищают его от наклеек с лозунгами "Интер будет наш" и "Сделаем Интер украинском (патриотическим)". Эти наклейки 9 мая разместили представители "Национального корпуса".

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Отметим, что ранее "Нацкорпус" призвал всех желающих 19 мая в 13:00 приобщиться к пикету дома одного из владельцев телеканала "Интер", народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина. Причина – выход в эфир концерта "Победа. Одна на всех" со скандальными репликами ведущих.

Напомним, накануне распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и требовали лишить канал лицензии и убрать из эфира соответствующий концерт. Однако этого не случилось: Интер таки запустил в эфир концерт "Победа. Одна на всех".

После этого в Киеве неизвестные активисты бросили в здание администрации "Интера" "коктейль Молотова".

 

 

Теги: Новости Киева Новости Украины протесты 9 мая СМИ Медиа Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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