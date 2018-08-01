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Что случится, если съесть банку сгущенки

46 Читати новину українською
Что случится, если съесть банку сгущенки
Что случится, если съесть банку сгущенки / landlord.ua

Сгущенное молоко – лакомство, которое любят и взрослые, и дети. Его используют в приготовлении кремов, в выпечке, добавляют в кофе или же едят просто так. Но иногда такая "любовь" к сгущенному молоку может иметь серьезные последствия для здоровья.

Сгущенное молоко является высококалорийным и "тяжелым" для организма продуктом, передает 24apteka.

Поскольку сгущенное молоко – очень сладкий концентрированный и приторный продукт, это может помешать съесть целую 400-граммовую банку за раз.

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Даже несколько ложек этого молока могут спровоцировать жжение в горле. Да и из-за высокого содержания сахара этот продукт серьезно нагружает поджелудочную железу.

via GIPHY

Медики добавляют, что целая банка этих сладостей может спровоцировать развитие сахарного диабета без явных признаков, так как этот продукт резко увеличит количество сахара в крови. Может даже наступить кома.

Еще один неприятный сюрприз – аллергия, потому что во время производства сгущенного молока производители используют разнообразные ингредиенты и вредные добавки, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Напомним, что в 100 граммах сгущенки содержится 328 кКал, так что в 400-граммовой содержится аж 1312 кКал, а это чуть ли не суточная норма калорий для здорового человека в сутки.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Аллергия Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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