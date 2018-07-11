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Что случится, если съесть слишком много шоколада: ошеломляющие последствия

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Что случится, если съесть слишком много шоколада
Что случится, если съесть слишком много шоколада / whattocook.info

Врач Род Колдуэлл рассказал, насколько страшные последствия для здоровья может иметь "передозировка" любимыми лакомствами.

Как передает Popular Science,  врач-реаниматолог из Нью-Йоркского университета уверяет, что до сих пор существует токсическая доза шоколада, которая действительно может даже привести к смерти.

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"Однако вы скорее попадете в больницу с расстройством желудка, чем с передозировкой шоколада", – объяснил Род Колдуэлл.

Он добавил, что опасность шоколада заключается в веществе теобромин, которое содержится в какао-бобах. Это вещество является алкалоидом растительного происхождения с горьковатым вкусом. В организме человека теобромин действует как мягкое стимулирующее средство, по эффекту напоминает кофеин.

Какао-боби містять речовину теобромін, яка може бути токсичною, якщо з'їсти забагато шоколаду
Какао-бобы содержат вещество теобромин, которое может быть токсичным, если съесть слишком много шоколада

Вещество обладает мочегонным эффектом и расширяет сосуды, из-за этого снижается давление. В Национальном институте здравоохранения США отмечают, что теобромин пересекает гематоэнцефалический барьер – слой капилляров, который пропускает в мозг полезные вещества, но отфильтровывает токсины и вредные микроорганизмы.

Из-за проникновения через барьер теобромин влияет на настроение, как и кофеин. Но в больших количествах теобромин может быть токсичным для организма.

В частности, после переедания шоколада расстройство желудочно-кишечного тракта приводит к ускоренному сердцебиению, исчезает аппетит, наблюдается обильное потоотделение, дрожь и сильная головная боль.

via GIPHY

Хотя это очень маловероятно, но из-за влияния на сердечно-сосудистую систему большая доза теобромина может стать смертельной.

Обычно, от поедания смертельной дозы шоколада "спасает" расстройство желудка и рвота, которые не дадут съесть больше.

Сколько теобромина содержит разный шоколад:
- молочный имеет около 2,4 мг на 1 г шоколада;
- горький – 5,5 мг на 1 г шоколада.

Токсическая доза теобромина для человека составляет 1 000 мг на 1 кг веса. То есть человеку весом в 75 кг нужно съесть 75 г теобромина (примерно 711 батончиков молочного шоколада весом по 43 г), чтобы это привело к летальному случаю.

via GIPHY

А вот для собак токсическая доза сладкого составляет намного меньше – 100-500 мг на 1 кг веса. Поэтому пристально следите, чтобы домашние любимцы не ели шоколад.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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