Что случится с человеком на Марсе – жуткий прогноз

Сегодня история о колонизации Марса все еще звучит футуристично. Доставить человека – это длительный и финансово затратный процесс. Более того, даже поселившись на Красной планете, человечество не сможет размножаться.

Об этом пишет popmech.ru.

Как пишет издание, дать потомсво на Марсе люди не смогут по двум причинам – из-за радиации и пониженной гравитации. Дело в том, что атмосфера на Марсе очень мала, поэтому она не защищает от космической радиации. А эта радиация имеет серьезное влияние на эмбрионы и зародыши.

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С другой стороны, длительное пребывание в условиях пониженной гравитации приводит к ломкости костей, влияет на уровень жидкости в глазах и спинном мозге. Это уже подтвердил анализ здоровья астронавтов.

Решение этой проблемы нашли ученые Университета информационных технологий и управления в Польше. Они предлагают изменить ДНК, чтобы подопытные стали немного другими людьми.

Такая инициатива может привести к созданию подвида Homo Sapiens, фактически нового вида человека.