Что слушают народные депутаты: неожиданные результаты опроса
В прошлом году социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что украинцы наиболее отдают предпочтение поп-музыке . Кроме того, не против классических и народных мотивов. Поэтому мы заинтересовались, какую же музыку слушают наши народные депутаты?
Выбор в сторону поп-музыки украинцы подтвердили и на платформе YouTube. Правда, в первой десятке списка сразу семь русскоязычных треков, а на вершине рейтинга – российский поп-певец Артур Пирожков.
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В последние годы, по информации той же группы "Рейтинг", стало больше любителей рока и рэпа.
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Мы решили спросить украинских народных депутатов, что они слушают и какие группы могут порекомендовать. Теперь мы знаем, какую музыку слушает Илья Кива и Владимир Вятрович, когда ждать новый альбом "Океана Эльзы" и почему Николай Тищенко не слушает музыку вообще.
Подробнее – в видео: