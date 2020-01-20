Что слушают народные депутаты: неожиданные результаты опроса

В прошлом году социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что украинцы наиболее отдают предпочтение поп-музыке . Кроме того, не против классических и народных мотивов. Поэтому мы заинтересовались, какую же музыку слушают наши народные депутаты?

Выбор в сторону поп-музыки украинцы подтвердили и на платформе YouTube. Правда, в первой десятке списка сразу семь русскоязычных треков, а на вершине рейтинга – российский поп-певец Артур Пирожков.

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В последние годы, по информации той же группы "Рейтинг", стало больше любителей рока и рэпа.

Видео: самая популярная музыка в Украине в 2019 году

Мы решили спросить украинских народных депутатов, что они слушают и какие группы могут порекомендовать. Теперь мы знаем, какую музыку слушает Илья Кива и Владимир Вятрович, когда ждать новый альбом "Океана Эльзы" и почему Николай Тищенко не слушает музыку вообще.

Подробнее – в видео: