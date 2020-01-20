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      Что слушают народные депутаты: неожиданные результаты опроса

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      Какую музыку слушают депутаты / 24 канал

      В прошлом году социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что украинцы наиболее отдают предпочтение поп-музыке . Кроме того, не против классических и народных мотивов. Поэтому мы заинтересовались, какую же музыку слушают наши народные депутаты?

      Выбор в сторону поп-музыки украинцы подтвердили и на платформе YouTube. Правда, в первой десятке списка сразу семь русскоязычных треков, а на вершине рейтинга – российский поп-певец Артур Пирожков.

      Читайте также: Какую музыку слушают украинцы: интересные результаты опроса

      В последние годы, по информации той же группы "Рейтинг", стало больше любителей рока и рэпа.

      Видео: самая популярная музыка в Украине в 2019 году

      Мы решили спросить украинских народных депутатов, что они слушают и какие группы могут порекомендовать. Теперь мы знаем, какую музыку слушает Илья Кива и Владимир Вятрович, когда ждать новый альбом "Океана Эльзы" и почему Николай Тищенко не слушает музыку вообще.

      Подробнее – в видео:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Музыка Верховная Рада поп-музыка рок-музыка
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