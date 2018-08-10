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Что способно увеличить количество тестостерона у мужчин

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Вера в собственные силы повышает количество тестостерона
Вера в собственные силы повышает количество тестостерона / http://darksidemoon.net

Ученые провели эксперимент и установили, что влияет на эндокринную систему и способствует выбросу тестостерона, который в результате меняет поведение мужчин.

В исследовании приняли участие 38 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 лет, пишет журнал Human Nature.

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Все участники соревновались в гребле на тренажерах в течение десяти минут. Каждое соревнование содержало дуэль между двумя добровольцами. В период проведения эксперимента никто из мужчин не курил и не употреблял медикаменты, которые влияют на уровень тестостерона.

Тренажер для веслування
Тренажер для гребли

По итогам каждой гонки организаторы объявляли победителя случайно, независимо от того, кто на самом деле оказался сильнее.

Перед соревнованиями и после них исследователи брали образцы слюны участников, чтобы измерить уровень гормонов. Также все мужчины заполняли анкету, которая определяла их оценку собственной привлекательности в глазах женщин и готовность заняться случайным сексом.

Результаты показали, что у тех мужчин, которые верили в свою победу, количество тестостерона увеличивалась на 4,92%, а у тех, кто был убежден в собственном поражении, – снижался на 7,24%. Последние не показывали никакой разницы в ответах теста, а первые после победы повышали оценку собственной привлекательности в глазах женщин. В среднем она поднималась над оценкой тех, кто проиграл на 6,54%.

Віра у власні сили підвищує кількість тестостерону
Вера в собственные силы повышает количество тестостерона

Таким образом вывод ученых таков: вера в собственные силы повышает количество тестостерона.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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