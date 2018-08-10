Что способно увеличить количество тестостерона у мужчин
Ученые провели эксперимент и установили, что влияет на эндокринную систему и способствует выбросу тестостерона, который в результате меняет поведение мужчин.
В исследовании приняли участие 38 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 лет, пишет журнал Human Nature.
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Все участники соревновались в гребле на тренажерах в течение десяти минут. Каждое соревнование содержало дуэль между двумя добровольцами. В период проведения эксперимента никто из мужчин не курил и не употреблял медикаменты, которые влияют на уровень тестостерона.
Тренажер для гребли
По итогам каждой гонки организаторы объявляли победителя случайно, независимо от того, кто на самом деле оказался сильнее.
Перед соревнованиями и после них исследователи брали образцы слюны участников, чтобы измерить уровень гормонов. Также все мужчины заполняли анкету, которая определяла их оценку собственной привлекательности в глазах женщин и готовность заняться случайным сексом.
Результаты показали, что у тех мужчин, которые верили в свою победу, количество тестостерона увеличивалась на 4,92%, а у тех, кто был убежден в собственном поражении, – снижался на 7,24%. Последние не показывали никакой разницы в ответах теста, а первые после победы повышали оценку собственной привлекательности в глазах женщин. В среднем она поднималась над оценкой тех, кто проиграл на 6,54%.
Вера в собственные силы повышает количество тестостерона
Таким образом вывод ученых таков: вера в собственные силы повышает количество тестостерона.
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